Dette er de beste romjulstilbudene

Kamera Montasje, Anders Brattensborg Smedsrud

Romjulen er ikke bare å regne som uken da alle julegavene du ikke ønsket deg skal byttes, men det er også en uke fylt til randen med gode - og dårlige - tilbud.

Vi har selvsagt tatt oss bryet med å saumfare butikkenes tilbudslister på jakt etter de faktisk gode tilbudene.

For å forsikre oss om at tilbudene er så gode som butikkene hevder at de er, har vi sett både på prisfall og historisk data, og selvfølgelig hvordan produktene har gjort det i testene våre, før de får innpass på listen vår.

Hvis produktene både selges for en god pris, og vi har likt dem i testene våre, havner de på listen.

Her finner du årets liste:

Usikker på hvilke rettigheter du som forbruker har, nå som du ønsker å bytte bort den heslige genseren kun en fargeblind bestemor kan elske, og telefonen som var helt feil modell?

Da anbefaler vi å sjekke ut vår guide til bytting av julegaver:

