Circle K-lading legges til i Elton

Mange forenklinger på vei for ebillading.

Ved siden av ladebrikker er kanskje Elton en av de enkleste måten å lade på tvers av flere ulike ladenettverk i dag. Nå forenkles ladehverdagen tilsynelatende enda litt. Circle K har kjøpt seg inn i det Schibsted-eide selskapet, og første endring skal bli at også deres ladere legges til i appen.

Fra før har Ionity, Kople og Recharge vært tilgjengelige i appen, der brukerne har kunnet lade uten å ha egne apper eller kontoer hos de enkelte nettverkene.

Over tusen nye ladere

Circle K-kjeden skal bygge ut over 500 ladere i tillegg til de som allerede finnes, og dermed blir det mer enn 1000 nye punkter tilgjengelig i appen etter hvert - riktig nok fordelt utover Skandinavia, og ikke bare hjemme i Norge.

For ordens skyld, Elton-appen har frem til nå vært heleid av Schibsted, som også eier VG som Tek.no er en del av.

Ladebrikker har vært enklest

Skal du ellers lade uten å bruke app fra gang til gang har ladebrikker vært vanligste løsning. Noen bilprodusenter gir bort, eller lar deg kjøpe, ladebrikker sammen med nye elbiler, mens de vanligste har kommet fra Elbilforeningen og NAF.

Man må fortsatt registrere bruker, betalingsmiddel og eventuelt velge ladeavtale hos den enkelte tilbyder, men man slipper i hvert fall å finne frem hver enkelt app når selve ladingen skal skje med disse brikkene.

Dette er uansett på vei til å bli enda enklere i løpet av årene som kommer på grunn av et nytt EU-vedtak.

Kortbetaling tvinger seg frem

I løpet av oktober er det nemlig ventet at EU skal vedta at hurtiglading etter veien skal ha kortbetaling som pliktig betalingsmiddel. Den forpliktelsen er ventet å få en tidsfrist på 2027, altså om fire-fem år fra nå.

– I dag har hver hurtigladeoperatør sin app, noe som gjør lading unødig komplisert og fører til at mange sliter med betalingen på ladestasjonen. EU sier at dette skal innføres senest fra 2027, og Norge kommer til å følge EU, men nå som ladeoperatørene vet hva som kommer, er ingen grunn til å vente, sa Thor Erik Braadland, myndighetskontakt i NAF i den forbindelse da saken ble kjent.

Braadland mente også at Norge burde gå foran, nå som vi vet hva som er på vei - og helst allerede fra neste år.

Betaling er allerede forenklet noen steder

Og neste år kan komme fortere enn man skulle tro; nylig meldte Elbilforeningen at både Recharge og Mer tester ut kortbetaling allerede denne høsten.

Her må muligens norske ladenettverk se seg slått, for i Sverige er kontaktfri betaling med kort allerede et faktum i enkelte av ladenettverkene du støter på.

Det betyr at du fremover kanskje kan klare deg med én app, ett kort eller én ladebrikke - avhengig av hva du foretrekker, for de fleste av dine ladebehov. I stedet for et virrvarr av lite fleksible betalingsløsninger.