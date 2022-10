Fristen har gått ut for Stayclassy: Forbrukertilsynet ikke fornøyde

Skjermbilde, Stayclassys nettside

10.oktober var fristen nettbutikken Stayclassy fikk fra Forbrukertilsynet på å gjennomføre en rekke tiltak knyttet til alt fra villedende markedsføring og manglende kundeoppfølging. Flere av disse korrigeringene er enda ikke gjennomført.

Saken startet opprinnelig i sommer, da Forbrukertilsynet sendte brev til Stayclassy etter å ha undersøkt selskapet over tid, på bakgrunn av klager fra forbrukere. Stayclassy selger blant annet elsparkesykler og hoverboards. I forbindelse med undersøkelsene avdekket tilsynset det de selv beskriver som «en rekke lovbrudd ved Stayclassy sin handelspraksis».

Dette fremkommer av et brev sendt fra Forbrukertilsynet til Stayclassy, datert 26.september 2022, som Tek fikk innsyn i.

Blant annet fant de uriktig salgsmarkedsføring og manglende reklamemerking i sosiale medier.

Les også Stayclassy-kunde måtte vente nesten 300 dager på retur av defekt elsparkesykkel

Neste steg kan bli sanksjoner

Marit Evensen, seksjonssjef i Forbrukertilsynets tilsynsavdeling, opplyser til Tek at Stayclassy har gjennomført noen tiltak, men at saken ikke er avsluttet.

Marit Evensen, seksjonssjef i Forbrukertilsynets tilsynsavdeling.

– De har tatt grep for å dempe salgsmarkedsføringen på sine nettsider og også sagt at de vil merke reklameinnlegg på sosiale medier, skriver hun, men bemerker også at det fortsatt er behov for oppfølging.

– Alle korrigeringer er ikke gjennomført og vi har derfor ikke avsluttet saken, skriver hun, men opplyser ikke hva som gjenstår. Derimot skriver hun at de vil følge saken videre.

– Vi ser behov for videre tiltak fra vår side, skriver hun.

– Dersom Stayclassy nå ikke innretter seg etter Forbrukertilsynets tilbakemeldinger, blir vårt neste steg å vurdere sanksjoner.

På e-post til Tek opplyser daglig leder i Stayclassy, Thomas Holstad, at de er i løpende dialog med Forbrukertilsynet.

Thomas Holstad, daglig leder i Stayclassy

– Vi er i fortløpende dialog med Forbrukertilsynet i disse dager, og vi opplever denne som god og konstruktiv.

– Vi ser for oss å være i mål om kort tid med saken hvor alle punkter er lukket og i orden.

Uenighet om hvorvidt elsparkesyklene tåler vann

Et av punktene det har knyttet seg usikkerhet til gjelder punktet om hvorvidt elsparkesyklene er vannresistente. I brevet bemerker Forbrukertilsynet at Stayclassy ikke kan dokumentere at sparkesyklene er vannresistente, og at de derfor ikke kan markedsføre seg med at de er det.

Evensen opplyser at denne informasjonen også blir bekreftet av Holstad.

– Daglig leder har uttalt at det per i dag ikke finnes dokumentasjon på at elsykler er vannresistente, så da må dette fremkomme klart i markedsføringen.

Holstad svarer ikke Tek direkte på spørsmålet om dette er et punkt de er enig i, men bekrefter at det gjenstår noen punkter hvor de er uenige med Forbrukertilsynet.

– Målet med punktene vi ønsker å diskutere videre med Forbrukertilsynet, hvor vi per dags dato er uenige - handler om å gjøre bransjen for elektriske sparkesykler bedre for forhandlere og forbrukere i Norge, slik at alle forholder seg til samme retningslinjer og informasjonskrav ut til forbrukere.

– Vi er innkalt i et fysisk møte hvor vi skal diskutere dette videre, skriver han videre.

– Utover dette er saken pågående og vi venter på informasjon fra Forbrukertilsynet på flere spørsmål. Vi ber derfor om forståelse for at vi ikke ønsker å gi ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Må tilbakebetale kunder - venter fortsatt på dokumentasjon

Stayclassy fikk også refs for dårlig kundeservice, som blant annet inkluderte at en rekke reklamasjonssaker kan ha blitt uriktig avslått. I brevet datert 26.september, ble Stayclassy bedt om å dokumentere tilbakebetaling av krav til kunder:

– Forbrukertilsynet ber videre om at Stayclassy sørger for fullt oppgjør til alle kunder med utestående krav mot selskapet, samt dokumenterer at dette er gjort senest 10.10.2022, står det i brevet.

Evensen opplyser at dette er dokumentasjon de fortsatt venter på.

– Vi har enda ikke mottatt dokumentasjon på tilbakebetaling slik vi har bedt om, men antar dette vil komme innen kort tid.