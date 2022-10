Smarthjem-standarden «Matter 1.0» er endelig offisiell

Støttet av «alle».

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Connectivity Standards Alliance (CSA) har denne uken offisielt lansert versjon 1.0 av standarden kjent som Matter.

Dette er gode nyheter for alle som har en viss interesse for smarte boliger, eller i det minste har et par dingser i hus som kunne hatt nytte av å kommunisere med hverandre.

Etter årevis med forhandling og utvikling – og flere forsinkelser – er altså den første utgaven av den nye smarthjem-standarden ferdig. Enn så lenge er det likevel i hovedsak en papirlansering, da Matter stadig må implementeres i eksisterende og kommende produkter.

Hva er Matter?

Hvor godt Matter faktisk vil fungere gjenstår altså stadig å se. Men teorien bak er enkel:

Matter er en slags superstandard som skal sørge for at alle Matter-kompatible dingser vil virke med alle andre Matter-kompatible dingser – uavhengig av produsent eller produktgenerasjon.

Støttet av Apple, Google, Samsung og 550 andre

Det litt spesielle med Matter er at «alle» er med på notene. Blant de over 550 teknologiselskapene som støtter den nye standarden finner vi også giganter som Apple, Amazon, Google, Ikea, Signify (som blant annet står bak Philips Hue og WiZ) og Samsung.

I teorien betyr dette at hjemmet vårt i fremtiden kan slippe å ha et sammensurium av forskjellige smarthuber for å styre dingsene til de forskjellige produsentene. I stedet burde vi klare oss med én – vel å merke så lenge den støtter de aktuelle trådløse teknologiene.

Et ferskt eksempel er Googles nye Nest Wifi Pro som slippes på markedet mot slutten av måneden. Etter alt å dømme vil også Apples kommende iOS 16.1 få støtte for Matter via Hjem-appen. Signify har lovt å oppdatere det de kan av lys (Philips Hue-lys for eksempel), og vi vet at Ikea kommer med en ny smarthub kalt «Dirigera» i høst. Strengt tatt skulle den omtrent vært på markedet allerede, men er blitt utsatt til slutten av november.

Thread – ny trådløs kanal

Vi kan vanskelig nevne Matter uten å komme inn på Thread. Der Matter er å betrakte som selve standarden eller språket som brukes ved kommunikasjonen mellom dingsene, er Thread en av flere mulige kommunikasjonskanaler – ved siden av Ethernet, Wi-Fi og Bluetooth Low Energy.

Thread minner en god del om Zigbee – som blant annet har vært tungt brukt av Signify (med Philips Hue) og Ikea. Både Thread og Zigbee er basert på den samme tekniske standarden kalt IEEE 802.15.4 – som bruker 2,4 GHz-frekvensen og har en maksimal overføringshastighet på 250 kbit/s.

Dette er med andre ord en beskjeden trådløs standard som ikke egner seg for overføring av lyd eller bilde. Men den bruker lite strøm og lager automatisk maskenettverk som hjelper på rekkevidden. Samtidig skiller Thread seg fra Zigbee ved å ta i bruk Internett-protokollen IPv6.

Andre generasjon Google Nest Hub har en Thread-grenseruter.

Enheter med Thread vil trolig bli en stor del av Matter-standarden, og for å styre dem trenger du en såkalt Thread-grenseruter. Heldigvis betyr ikke det at du nødvendigvis må bruke masse penger på mer maskinvare, ettersom det finnes flere dingser som allerede har dette innebygd.

Fra Apple har vi HomePod Mini og nyeste Apple TV 4K. Fra Google har vi allerede nevnt Nest Wifi Pro, men en slik grenseruter er bygd inn i den eldre Wifi-modellen også. Det samme med andre generasjon Nest Hub.

Med styringsmuligheter allerede på markedet og flere på vei, gjenstår bare å få dyttet Matter-kompatible enheter ut i butikkene. Og krysse fingrene for at CSA-gjengen faktisk har klart å lage et opplegg som fungerer like godt i praksis som på papiret.