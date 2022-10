Slippdatoen for neste WoW-utvidelse er avslørt

Dragonflight kommer i november.

Det føles som om World of Warcraft har eksistert i en evighet, og selvfølgelig – så lenge spillere stadig er villige til å betale for å henge rundt i Azeroth, er Blizzard mer enn villige til å dytte ut nytt innhold til det klassiske onlinerollespillet fra 2004.

Nå har den nyeste ekspansjonspakken kalt Dragonflight også fått lanseringsdato, og for oss her i Europa er det den 29. november som skal ha en rød ring rundt seg. Etter planen skal slippet skje presis ved midnatt for oss, så det kan være greit å ha kaffen eller energidrikken klar til da.

Om mulig, kan ihuga WoW-fans burde også vurdere å utsette en eventuell høstferie til den uken.

Med Dragonflight-utvidelsen blir det naturlig nok et større fokus på – du gjettet det – drager i WoW. Drageriding blir en faktisk greie, slik at den som ønsker det får muligheten til å se verden fra nye vinkler.

Dessuten får man et helt nytt spillområde å utforske: The Dragon Isles, eller Drageøyene om du så foretrekker.

I tillegg dukker det opp en helt ny rase-/klassekombinasjon i form av Dracthyr Evoker.

Dragonflight er den niende utvidelsen til World of Warcraft. Disse ekspansjonspakkene kommer nå jevnt annethvert år, altså er det to år siden vi fikk Shadowlands.

Hvor lenge dette kommer til å fortsette er usikkert, ettersom grunnspillet tross alt snart er 20 år gammelt og populariteten ikke helt er hva den engang var. Men WoW har fremdeles en plass i manges gaminghjerter – tross alt har det gjennom tidene blitt opprettet godt over hundre millioner kontoer i spillet.

Derfor tipper vi at det stadig er en god del som gleder seg til Dragonflight.