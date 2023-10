Vipps kommer tilbake til butikk

Rema 1000-kunder får ny løsning.

Vipps er tilbake på Rema 1000. Kamera Niklas Plikk / Tek.no

I februar år i forsvant Vipps fra butikkterminaler da selskapet la ned betalingsløsningen «tast 5 for Vipps». Men nå er Vipps tilbake igjen, om enn kun i noen få butikker. Først ut var Bunnpris, nå kommer de også til Rema 1000.

– Vi er veldig glade for at Vipps endelig er tilbake i butikkene våre, uttaler direktør for Salg og Marked i Rema 1000, Pia Martinsen Mellbye, i en pressemelding.

For å vippse på Rema 1000 må du registrere Vipps som betalingsmetode i butikkens Æ-app. Ved kassen må du skanne Vipps-QR-koden din, og når den siste varen er skannet får du automatisk et push-varsel i Vipps-appen. Herfra er det bare å bekrefte, og så er alt fiks ferdig.

Litt enklere enn før

Dette er hakket enklere enn det var i januar med «Tast 5 for Vipps», men fortsatt et par hakk unna helt kontaktløs betaling, enten med «tæpping» med kortet, eller for eksempel Apple Pay.

Dette er Apples skyld, kunne Vipps fortelle oss tidligere i år, fordi selskapet har begrenset hvem som får tilgang til deres trådløse betalingsløsning:

– Dette er nok et bevis på at konkurransen innen betaling lider på grunn av Apples låsing av NFC-brikkene i telefonene sine, der Apple tvinger kundene til å bruke sin egen betalingsløsning. Vi skulle gjerne laget superenkle tæppe-løsninger med Vipps i butikkene – men det får vi ikke lov til av Apple. Heldigvis etterforsker EU nå dette som brudd på konkurranseloven, så vi forventer at dette vil endre seg, fortalte Even Westerveld, «Leder for Mennesker og Merkevare i Vipps» den gang.

Nå mener imidlertid Vipps at situasjonen har endret seg, og at den nye betalingsmetoden er enklere enn NFC-betaling:

– Kombinasjonen med kundeprogram er faktisk enklere en betalingstjenester basert på NFC, ettersom du der ofte må skanne medlemskap i en egen operasjon, sier Vipps’ kommersielle leder, Vegar Heir, til Tek.no.

Foreløpig er det altså bare Rema 1000 og Bunnpris som tilbyr Vipps-betaling med QR-kode, men det kan hende det kommer flere aktører senere:

– Betaling i butikk er tilgangelig for alle aktører, så lenge kassasystemet kan lese en Vipps-QR-kode. Denne løsningen er utviklet i samarbeid med REMA 1000, men vi er alltid åpne for å samarbeide med andre butikkjeder.

Forventer ikke at mange bytter

Heir, trekker frem unge som en kundegruppe som vil nyte godt av den nye løsningen.

Kommersiell leder i Vipps, Vegar Heir Kamera Ilja C. Hendel / Vipps

– Det er særlig to kundegrupper som Vipps vil være ekstra aktuell for. Den ene er åpenbart de som har glemt lommeboken eller kortmappen sin. Den andre er unge kunder. Mange av dem er Vipps-storbrukere, og de har heller ikke etablert betalingsvaner i butikk i samme grad som eldre kunder har, sier Heir.

Likevel ser han ikke for seg at veldig mange kunder kommer til å umiddelbart hoppe over til Vipps-betaling:

– Gamle og kjære handlevaner er vonde å vende av en grunn, og det er heller ikke målet vårt.