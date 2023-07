Vedtatt: Alle dingser må ha utbyttbart batteri innen 2027

EU-kommisjonen stemte for.

Dagens mobilbatterier må gjerne lirkes forsiktig ut, gjerne med spesialverktøy og med lim du må få løsnet. Det skal det nå bli en endring på. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

Alle bærbare enheter med batteri må ha batterier som er utskiftbare av brukeren innen 2027. Det vedtok EU-kommisjonen denne uken, etter at EU-parlamentet godtok og sendte videre forslaget i juni.

Med det er forslaget vedtatt og vil tre i kraft i EU - og følgelig også høyst sannsynlig i Norge gjennom EØS-regelverket. Det skal nå signeres av både EU-parlamentet og EU-kommisjonen, og deretter tre i kraft 20 dager etter det.

Strenge nye krav

Dermed ser det ut som om vi er på vei tilbake til mobilhverdagen slik den var før smarttelefonen kom - med batteriet gjemt bak et deksel og hvor du kunne bytte det selv.

Akkurat hvordan det skal skje er overlatt til dingseprodusentene selv, men de har altså tre og et halvt år på å finne ut av det.

Fairphone er en mobilserie hvor «alle» komponentene er utskiftbare, også batteriet. Her Fairphone 4 fra 2021. Kamera Torstein Norum Bugge, Tek.no

For batterier til lette elektriske kjøretøy, som elsparkesykler, elsykler og elektriske mopeder, kreves det at batteriet er utskiftbart av et uavhengig verksted eller liknende.

I tillegg til kravet om at batterier må være utskiftbare, stilles det også nye og strengere krav til resirkulering av batterier etter endt levetid. Produsentene må selv samle inn minimum 63 prosent av brukte batterier ved utgangen av 2027, og 73 prosent ved utgangen av 2030.

Det etableres et mål om at 50 prosent av litium som brukes i oppladbare batterier skal resirkuleres innen 2027 og 80 prosent innen utgangen av 2031. Batterier til industri, oppstart/tenning og elbiler får dessuten krav om hvor mye resirkulerte materialer de må inneholde.

De blir i utgangspunktet satt til følgende:

16 prosent for kobolt

85 prosent for bly

6 prosent for litium

6 prosent for nikkel

Batteripass

Batteriene må også komme med dokumentasjon på innholdet av resirkulert materiale. Fra tidligere har EU foreslått såkalte «batteripass» for batterier over to kilowattimer, som skal inneholde det meste av informasjon om batteriets karbonfotavtrykk, råvareopprinnelse og liknende.

Dette er også en del av den nye lovgivningen, og trer i kraft fra 2026 - med krav om en QR-kode som lenker til en digital portal med all informasjonen innen 2027.

– Batterier er nøkkelen til dekarboniseringsprosessen og EUs vending mot nullutslippsmetoder for transport. Samtidig inneholder batterier ved utløpet av levetiden mange verdifulle ressuser og vi må kunne gjenbruke disse kritiske råmaterialene i stedet for å lene oss på tredjepartsland for nye forsyninger. Disse nye reglene vil fremme konkurransedyktigheten til europeisk industri og sikre at nye batterier er bærekraftige og bidrar i den grønne overgangen, sier Spanias minister for økologisk overgang, Teresa Ribera, i en pressemelding.

Kamera EU-kommisjonen

USB-C og åpen App Store

Utskiftbare batterier er ikke den eneste endringen EU har krevd fra mobilprodusentene i det siste. Apple (og alle andre) må som kjent bytte til USB-C som ladeinngang på mobiltelefoner, nettbrett og kameraer innen utgangen av 2024. Fra våren 2026 gjelder det samme for bærbare datamaskiner.

EU krever også at Apple åpner for å installere apper på iPhone og iPad fra andre kilder enn sin egen App Store, gjennom den såkalte Digital Markets Act (DMA). Dette skal skje i 2024, men det har blitt spekulert i at et smutthull i reguleringen vil gjøre at Apple i praksis kan nekte for dette med bakgrunn i sikkerheten.

Deadline for endringen er satt til 6. mars 2024.

Publisert 14. juli 2023, 12:29

