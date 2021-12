LG åpner for spillstrømming rett på TV-en

Har du en nyere TV fra selskapet skal Google Stadia nå funke.

Fra og med i dag kan du bruke Google Stadia direkte på TV-er fra LG. Det betyr at du via skytjenesten kan spille spill rett på skjermen i stuen din uten at du trenger noe mer maskinvare enn eventuelt en kontroller, melder The Verge.

LG lovet tidligere at både Google Stadia og konkurrenten GeForce Now skulle støttes av selskapet innen året var omme. Nå er i alle fall en av de to på plass, mens GeForce Now nok heller ikke er langt unna siden de er i en betafase for øyeblikket.

Etter hva vi erfarer er Norge på listen over de landene som får dagens nyhet.

Krever TV av nyere dato

Før du rekker å glede deg for mye, er det likevel ikke sånn at alle smart-TV-er fra LG takler Google Stadia. Appen skal være tilgjengelig for de som har en skjerm som kjører versjon 5.0 eller 6.0 av WebOS – brukergrensesnittet som LG har på sine TV-er. Så det antas at det gjelder TV-er som er fra 2020 eller nyere.

Med Google Stadia får du en rekke spill å blant. Da vi testet tjenesten mot rivalene fra Nvidia, Sony og Microsoft, hadde du rundt 200 ulike spill å velge blant. Du skal kunne tyne ut inntil 60 bilder i sekundet ved en oppløsning på 4K. Men da krever det at du har en nettlinje som henger med. Helst mer enn 35 Mbps er det som anbefales.

I sammenligningen vår var Google Stadia blant tjenestene som kunne skilte med best lyd- og bildekvalitiet, samen at responsen var god. Så det lover i så fall godt om appen i TV-en gjør den samme jobben.

LG er heller ikke alene om å gi støtte for spill via skyen. Blant annet har Samsung støtte for Steam sin tilsvarende løsning.

(Kilde: The Verge)

