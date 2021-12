App Store skulle åpnes opp i dag, men Apple anket i siste liten

Apple ble tidligere i høst pålagt å tillate betalingsløsninger fra tredjepart, fremfor kun sin egen App Store betalingsløsning.

Nå blir implementeringen utsatt i siste liten.

Ankedomstol utsetter opprinnelig dom

Apple har opprinnelig hatt 90 dager på seg til å justere på App Store-restriksjonene sine, etter en domsavgjørelse i for en måned siden.

Avgjørelsen om å åpne for eksterne betalingsløsninger skulle tre i kraft i dag, 9.desember.

I siste liten har derimot ankedomstolen gitt Apple en utsettelse på implementeringen av betalingsløsningen, skriver The Register. Ankedomstolen har, ifølge The Register, avgjort at den opprinnelige domsavgjørelsen utsettes frem til ankedomstolen har fått sett på saken.

Dette betyr i praksis at betalingsløsningene forblir slik de er nå og at implementeringen utsettes på ubestemt tid.

Fikk avslag tidligere

Etter at rettssaken mellom Apple og Epic Games ble avsluttet i høst, mente Apple at de hadde vunnet en knusende seier. Dette til tross for at de ble dømt til å åpne for eksterne betalingsløsninger.

Domsavgjørelsen innebærer at det skal bli mulig å lenke ut av iOS-applikasjoner for kjøp av tjenester. Dette har ikke vært mulig da utviklere som ønsker applikasjonene deres i App Store må signere en kontrakt som forhindrer dem fra å bruke eksterne betalingsløsninger, og samtidig krever at Apple får 30 prosent av inntjeningen.

Epic Games valgte likevel å bruke en ekstern betalingsløsning i Fortnite for å omgå Apple sine restriksjoner, som resulterte i at Apple kastet dem ut av App Store, etterfulgt av at Epic saksøkte Apple.

Hard kritikk fra Spotify

Epic er derimot ikke alene om å mislike Apples restriksjoner, og Spotify var tidlig ute med å applaudere dem:

– Vi applauderer Epic Games beslutning om å stå opp mot Apple og belyse hvordan selskapet misbruker sin markedsdominans. Apples urettferdige praksis har gitt konkurrenter svakere vilkår og skadet forbrukere altfor lenge. Å sørge for at iOS-plattformen holdes konkurransedyktig og rettferdig er svært viktig og kan få vidtrekkende følger, uttalte en talsperson for Spotify i fjor.

Apple ba om en utsettelse på implementeringen av den nye funksjonen, men fikk blankt avslag for kun en måned siden.

– Apples begjæring er basert på en selektiv lesing av denne domstolens funn, og ignorerer alle funnene som støtter påbudet, uttalte dommer Yvonne Gonzalez Rogers i et høringsnotat den gang.