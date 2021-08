Hundrevis av Cyberpunk 2077-endringer i ny oppdatering

Cyberpunk 2077 får nye feilrettinger. CD Projekt RED

Andreas Klebo-Espe/Gamer.no 19 Aug 2021 13:34

Arbeidet med å fikse opp Cyberpunk 2077 fortsetter, og neste punkt på listen blir «Patch 1.3». Tirsdag avslørte CD Projekt RED hva oppdateringen inneholder , og her er det mye å ta tak i.

Som med spillets tidligere oppdateringer er det tonnevis av feil som fikses opp. Den lange listen inkluderer feil knyttet til oppdrag, filmsekvenser, dialog, brukergrensesnitt og hacking.

Utvikleren lover også bedre ytelse og stabilitet på tvers av samtlige plattformer. De største forskjellene vil visstnok komme til PlayStation 4 og Xbox One, samt eldre PC-er.

Av nyheter lokker 1.3 med en mye etterspurt endring til minikartet. Når du hopper inn i en bil eller annet kjøretøy vil kartet automatisk zoome ut, slik at det blir lettere å navigere under høy hastighet. Spillere får også muligheten til å nullstille talenttreet sitt, som gjør det lettere å teste ulike spillestiler.

Cyberpunk 2077. CD Projekt RED

Patch 1.3 introduserer også den første ladningen med gratis ekstrainnhold for Cyberpunk 2077 – som opprinnelig ble lovet før spillets lansering, men som endte opp i utsattkurven etter den katastrofale lanseringen . Det går i kosmetikk, og spillere får to nye jakker, en ny bil og et alternativt utseende for Johnny Silverhand.

CD Projekt har enda ikke satt noen dato for oppdateringen, men varsler at den «kommer snart».