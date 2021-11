Derfor var Roblox nede i tre dager

Kom tilbake på søndag.

Søndag kveld kom endelig spillplattformen Roblox opp igjen etter å ha vært nede siden torsdag.

I en bloggpost på Roblox egne sider beklager David Baszucki, en av grunnleggerne av Roblox, det inntrufne. Han skriver at bruddet var spesielt komplisert fordi det involverte flere ulike faktorer, men er samtidig sparsommelig med detaljer rundt nedetiden.

Han skriver at problemet skyldtes at en av systemets kjernefunksjoner ble overveldet på grunn av en annen, mindre systemfeil. Vanskelighetene med å lokalisere denne feilen gjorde også at det tok veldig lang tid før man fikk plattformen opp igjen.

Det var med andre ord i større grad snakk om et internt serverproblem, og ikke på grunn av ekstern trafikk, slik flere spekulerte i.

Spekulasjoner om Chipotle-samarbeid forårsaket nedetid

Flere Roblox-spillere spekulerte nemlig i om det hadde en sammenheng med Chipotle-samarbeidet, et halloweenopplegg som ble lansert bare en halvtime før nedetiden startet.

Dette gikk derimot Roblox fort ut og avkreftet.

Selv om Roblox er noe beskjeden med detaljer rundt nedetiden, lover de å komme med flere opplysninger i en «post mortem». Det er derimot uklart når denne kommer.