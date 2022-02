Netflix’ «fortsett å se»-liste oppdateres

Skal la deg fjerne serier og filmer via alle enhetene.

Slik ser den nye funksjonen ut på Netflix’ TV-app.

Netflix kommer med en - for mange - etterlengtet ny oppdatering: muligheten til å fjerne serier og filmer fra «fortsett å se»-listen. For TV.

Muligheten til å slette serier og filmer har allerede vært tilgjengelig på nett og for mobilenheter en stund, men nå skal det da altså endelig bli mulig å fjerne dem vi TVen din. Det fremkommer av en pressemelding fra Netflix.

Dette betyr at den elendige, halvferdige filmen du aldri kommer til å se ferdig, og serien du trykket deg inn på ved en feiltagelse, endelig kan forsvinne ut av syn og sinn.

Hvordan fjerne elementer fra «Fortsett å se»

Vårrengjøringen på Netflix kan endelig gjennomføres ordentlig, men det ser bitte litt ulikt ut basert på hvilken type enhet du bruker.

For å manuelt slette elementer fra listen via mobil trykker du på informasjonsknappen og velger fjern fra liste (eventuelt «X» på nett).

For TV-enheter må du velge å se mer om filmen/serien, for så å velge «fjern fra Fortsett å se». Dette vil også åpne en mulighet til å angre valget, skulle du ha trykket feil og egentlig planla å se den der filmen en eller annen gang.

Det er ingen enorm oppdatering Netflix kom med, men for mange har manglende mulighet for å fjerne ting fra listen vært et frustrerende element, som nå, endelig, kan bli et kjærkomment tilskudd til vårrengjøringen.