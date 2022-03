Among Us ble sabotert i senk i helgen

Men nå skal du kunne spille igjen.

Både amerikanske og europeiske spillere opplevde problemer med det populære sabotør-spillet Among Us i helgen, etter at serverne ble utsatt for et uønsket angrep, melder Engadget.

Spillet har spesielt gjennom pandemien blitt et populært tidsfordriv hvor du kan samle en gjeng på opp mot 10 personer til å spille samtidig på nett.

I spillet skal hele lage utføre en rekke oppgaver for å lykkes, mens én eller flere av spillerne har motsatt oppgave: Å sabotere oppdragene eller eliminere medspillerne uten å bli oppdaget av de andre. Spillet er utformet slik at du ser personen du spiller i tredjeperson, og kun ser deler av brettet av gangen.

Men i helgen var det spillet selv som ble utsatt for sabotasje.

DDos-angrep

Problemene startet etter at serverne, ifølge utvikleren Innersloth, skal ha blitt utsatt for et såkalt DDos-angrep (distributed denial-of-service). Angrepet «oversvømmer» serverne med falsk trafikk som til slutt kneler dem.

Angrepet skal trolig startet på fredag ettermiddag, og det skal tilsynelatende tatt hele helgen for utvikleren å få systemene på beina igjen.

«Kan ikke fatte at jeg nå jobber på en lørdag, når jeg heller skulle vært og kjøpt en croissant» skrev utviklerne på Twitter.

Oppe og går igjen

Men nå skal altså problemene være ordnet, og selskapet selv har lagt ut en melding på Twitter mandag ettermiddag amerikanske tid, hvor de skriver at «forhåpentlig kommer ikke sabotøren tilbake – holder dere oppdatert om noe annet skjer».

Dette skal angivelig ikke være den første gangen spillet blir utsatt for uønskede sabotører. Tidligere har de blant annet blitt utsatt for et angrep av en hacker med navnet Eris Loris, som kan ha spammet så mange som fem millioner spillere med sin kampanje.

(Kilde: Engadget)

