Still spørsmål direkte til Tek.no-redaksjonen

Nesten hele Tek-redaksjonen. Fra venstre: Vegar Jansen, Niklas Plikk, Anders Brattensborg Smedsrud, Ole Henrik Johansen, Finn Jarle Kvalheim, Stein Jarle Olsen. Vilde Horvei ikke avbildet.

Etter å ha jobbet i årevis med å teste ulike dingser – alt fra robotstøvsugere og TV-er til termoser og prosessorer – har vi lært oss ganske mange ting. Vi prøver å dele kunnskapen i form av tester og guider, men det er ikke alltid vi får svart på akkurat spørsmålet du sitter inne med.

For eksempel lager vi ikke en egen sak om akkurat hvilken TV du bør kjøpe, eller om 8 GB minne i PC-en du skal kjøpe faktisk er nok, eller om du heller bør gå for 16.

Ikke fordi vi synes det er uviktig, men fordi vi bare er syv personer i redaksjonen, og vi har ikke muligheten til å svare på hver eneste henvendelse vi får. For tro oss, innboksen vår er ofte ganske full av spørsmål og innspill, og det setter vi virkelig pris på!

Under Black Week satte hele Tek-redaksjonen av et par timer for å svare på spørsmål direkte fra leserne, og plutselig kunne vi svare på hundrevis av spørsmål direkte fra leserne våre. Det ga mersmak.

Derfor tenkte vi nå å åpne opp en egen e-post-adresse, hvor du kan sende spørsmålene dine. Det kan være alt fra konkrete kjøpetips, spørsmål om produkter, tester eller egentlig hva som helst.

E-posten er:

svarer@tek.no

Merk gjerne e-posten med «Spørsmål til Tek Svarer»

Deretter kommer vi til å plukke ut spørsmål fra innboksen vår, og svare på dem i artikler vi publiserer her på Tek.no.

Vi garanterer ikke at vi svarer på alle spørsmål som kommer inn – det har vi rett og slett ikke kapasitet til – men vi kommer til å plukke ut de vi synes er best, mest relevant eller på et eller annet vis fortjener å bli sett av flere.