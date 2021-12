Viste frem gjennomsiktige TV-er

Kan brukes både i stua og i butikker.

OLED Shelf består av to gjennomsiktige OLED-paneler på 55-tommer.

Det har nesten blitt en årlig tradisjon at jo nærmere vi kommer januar, måneden da «alle» produsenter vil vise frem de nyeste og heiteste produktene de jobber mer, kommer LG alle i forkjøpet med sine helsprø skjermkonsepter.

Rett før jul fikk vi en smakebit på galskapen i form av skjermer stablet i høyden, og nå har de vist frem en serie av gjennomsiktige OLED-skjermer. Noe er ment for hjemmebruk, mens andre skjermer er tenkt for kommersielt bruk, for å promotere produkter i butikkvinduer.

Hylle-TV

Vil man se på en TV-serie på skjermen vil en duk rulle ned automatisk på baksiden, for bedre billedkvalitet.

Den mest iøynefallende TV-en fra LG er nok den de har kalt for «OLED Shelf», som er to gjennomsiktige 55-tommers OLED-skjermer stablet på toppen av hverandre, med en hylle helt øverst.

LG mener den er ideell for stuen, hvor du kan vise både et kunstverk og en TV-serie samtidig. For det er jo selvfølgelig noe man ønsker. De har også en egen «alltid på»-modus på skjermene slik at de aldri skrur seg av. Det er naturligvis ikke noe du vil ha når du setter på en TV-serie, men hvis du slenger opp et kunstverk på den gjennomsiktige skjermen, vil den kunne være der døgnet rundt.

Ettersom skjermene er gjennomsiktige kan du også være litt kreativ med hva du putter bak TV-en, enten det er enda et par kunstverk, eller kanskje noen spenstige modeller på hyllene.

Butikkskjermer

Effekter kan vises på den gjennomsiktige skjermen, for å fremheve produktene bak.

Mens OLED Shelf altså er tiltenkt stuen din, viste LG også frem et par produkter for butikker, kalt «Shopping Managing Showcase». De skriver rett ut at skjermen er ment for «luksus»-butikker, så det sier vel litt om prislappen man kan forvente her.

Konseptet her er litt enklere. Det er rett og slett en gjennomsiktig OLED-skjerm, ment å plasseres foran produkter i butikkvinduer. På skjermen kan man legge på litt fancy grafikk – litt lys og røyk for eksempel – for å få produktene bak til å se litt ekstra spenstige ut.

Fire stykk 55-tommers gjennomsiktige OLED-skjermer blir brukt for å vise tekst og grafikk over produktene.

Det siste konseptet LG viste frem heter «Show Windows», og tar det samme konseptet men øker størrelsen til fire 55-tommers skjermer. Med et såpass stort skjermareal ser selskapet for seg at man kan vise mer tekst og informasjon, og ikke bare effekter.

Bare konsepter

Før du drar frem lommeboken og tenker «her skal det brennes penger», er det greit å vite at alle disse produktene foreløpig bare er konsepter fra LG. På spørsmål fra The Verge svarte imidlertid LG at «stue-TV-en» OLED-Shelf kunne produseres i større antall hvis det var ønsket.

– Hvis kundene våre ønsker det, kan vi produsere OLED Shelf, sa en talsperson fra LG til nettavisen.

Likevel, dette er neppe produkter du vil se i butikkhyllene her i Norge med det aller første, og skulle det først dukke opp vil prislappen trolig bli astronomisk.