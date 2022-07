Hevder Nikon slutter å lage speilreflekskameraer

Nikon hevdes å kutte ut videre utvikling av speilreflekskameraer for å fokusere på speilløse systemer.

Etter 63 år som utvikler og produsent av speilreflekskameraer skal Nikon ifølge rapporter ha kastet inn håndkleet, og kommer ikke til å utvikle flere. Det melder Nikkei, som skriver at Nikon i stedet vil fokusere på speilløse modeller.

Ifølge mediet skal dette skje på grunn av et svært presset marked, hvor smarttelefonen i stadig større grad har tatt over for vanlige kameraer. Angivelig skal Nikon ha sluttet produksjonen av kompaktkameraer en stund tilbake i tid nettopp på grunn av det kraftige inntoget av smarttelefonkameraer. Også en rekke speilreflekslinser og -hus skal ha blitt kuttet i fjor.

Nikon skal ha satt seg som mål å slå smarttelefonene ved å utvikle kameraer med flere unike funksjoner.

Fra markedsledende til krok på døren

Ryktet har florert i noen år allerede, all den tid det siste digitale speilreflekskameraet Nikon produserte er D6, som kom ut tilbake i 2020.

Nikons historie startet tilbake i 1917. Men det var først for 63 år siden, i 1959, at Nikon lanserte sitt aller første speilreflekskamera, Nikon F. Kameraet var blant de mest avanserte kameraene i sin tid, og introduserte blant annet en F-fatningen, en bajonettlås som gjorde at du kunne skifte linser på kameraet. Systemet gjør at du kan bruke eldre linser på nyere kameraer, og er et system som har blitt videreført selv til deres siste kamera, D6.

Nikon representerte i sin tid et alternativ til tyske Leica, som på den tiden dominerte markedet. Deres første profesjonelle, digitale speilreflekskamera, D1, ble lansert i 1999 og var et speilreflekskamera med 2,74 megapiksler.

Nikon har stadig vært i hard konkurranse med Canon, som er verdensledende, men de skal ha solgt over 400.000 speilreflekskameraer i fjor, og ligger angivelig hakk i hæl, opplyser Nikkei. Det finnes også andre produsenter av denne typen kamera, som Ricoh med sine Pentax-kameraer.

Økende popularitet for speilløse kameraer

Speilreflekskameraer er kameraer hvor et speil reflekterer lyset fra linsen. Dette står i motsetning til speilløse kameraer hvor lyset går direkte via linsen til sensorene.

Speilreflekskameraenes popularitet nådde høyden i 2017, med 11,67 millioner kameraer, men innen 2021 hadde de falt til 5,34 millioner kameraer.

Selv om speilløse kameraer stadig har blitt mer populært, var det først i 2020 at de tok over helt, ifølge Nikkei. Da skal det ha blitt levert 2,93 millioner enheter, mot de 2,37 millioner SLR-kameraene. Også Canon planlegger å kutte ut speilreflekskameraer i løpet av et par år, ifølge mediet.

Vil fortsatt produsere eldre modeller

Til tross for at Nikon nå stenger for nyutvikling, vil de fortsatt produsere og distribuere allerede eksisterende modeller, ifølge Nikkei.

Nikon selv la tirsdag ut en melding på egne nettsider:

«Det kom en medieartikkel om at Nikon ville trekke seg fra utvikling av SLR-utstyr. Denne medieartikkelen er kun spekulasjon, og Nikon har ikke gjort noen kunngjøringer i den forbindelse. Nikon fortsetter produksjon, salg og service på digitale speilreflekskameraer. Nikon setter pris på deres vedvarende støtte».