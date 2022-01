GTA-utgiver kjøper mobilspillgiganten Zynga for rekordsum

Utgiverne av spillserien Grand Theft Auto, Take-Two, meldte mandag denne uken at de kjøper opp spillselskapet Zynga, for rekordhøye 12,7 milliarder dollar.

Prisen for oppkjøpet er det største i videospillenes historie ifølge The Verge, og refererer til Microsofts oppkjøp av morselskapet til Skyrim for sammenligning. Kostnaden for kjøpet av Bethesda Softworks kostet dem intet mindre enn 7,5 milliarder dollar.

Gamespot går enda lenger i sammenligningen og nevner at det har kostet Take-Two mer å kjøpe Zynga, enn Disney sitt kjøp av Star Wars (4,5 milliarder dollar) og ovennevnte oppkjøp til sammen.

Skal satse på mobilspill

Zynga er kanskje best kjent for spillet FarmVille, som er et svært populært mobilspill. Take-Two beskriver også at de ønsker å satse på nettopp mobilspill, som er Zyngas ekspertise.

Satsingen på mobilspill har vist seg gunstig for flere selskaper. The Verge trekker eksempelvis frem at spillselskaper som Tencent, som har spillet Call of Duty: Mobile i fjor tjente 10 milliarder dollar, mens Pokémon Go hadde en omsetning på 5 milliarder dollar.

Det er derfor ikke vanskelig å forstå hvorfor Take-Two ønsker å integrere denne kunnskapen, selv om noen uttrykker usikkerhet rundt hva det vil si for de øvrige spillplattformene.

Slash Gear er eksempelvis skeptisk til fokuset på mobilspill, fordi disse ofte åpner for ekstra kjøp i spillet. En kvalitet spillere på andre plattformer ikke i like stor utstrekning forholder seg til, og som de undrer seg over hvorvidt vil smitte over på andre typer spill som en konsekvens.

Allerede på mobil

Men selv om Take-Two kjøper opp Zynga, og i så måte blir en mobilspill-gigant, så har de allerede noe erfaring med mobilspill. Du kan blant annet allerede laste ned og spille Grand Theft Auto III, Vice City, og San Andreas på telefonen.