Sony bekrefter at Playstation VR2 er på vei

Og lokker med nytt VR-eksklusivt Horizon-spill.

Playstation Interactive Entertainment-sjef Jim Ryan fortalte at navnet på det nye VR-hodesettet til Playstation 5 blir Playstation VR2.

Sony bekrefter nå at navnet på det kommende VR-hodesettet til Playstation 5 blir Playstation VR2. Avsløringen kom under Sonys presentasjon på CES-messen i Las Vegas.

Noe nærmere hva brillene kommer til å se ut som er vi imidlertid ikke, for Sony nøyde seg foreløpig med å offentliggjøre navnet. Sony Interactive Entertainment-sjef Jim Ryan fortalte ellers at navnet på PSVR2-kontrollerne vil bli «Sense».

Ny kontrollerdesign

Selve kontrollerne fikk vi se allerede i mars i fjor, og de skiller seg ganske tydelig fra de eksisterende Move-kontrollerne til Playstation VR. Sense-kontrollerne ser i langt større grad ut som kontrollere vi kjenner til andre VR-systemer, og vil ha den samme adaptive trigger-teknologien som sitter i de vanlige DualSense-kontrollerne til Playstation 5.

Det betyr at skulderknappene kan gi motstand når du trykker og for eksempel brukes til å justere hvor hardt du skal dra til en pil når du skyter med pil og bue.

Sense-kontrollerne har fingersensorer der du vanligvis plasserer fingrene når du holder dem, som skal gi muligheter for mer naturlige fingerbevegelser i spill. De vil også kunne spores direkte fra brillene ved hjelp av en lysring i bunnen, til forskjell fra dagens PSVR, som trenger et eget kamera for å spore Move-kontrollerne.

4K-oppløsning

Om selve VR-brillene vet vi også at de vil ha en oppløsning på 2000 x 2040 piksler per øye, HDR, øyesporing, opptil 120 Hz oppfriskningsrate og ikke minst at det kobles til Playstation 5-konsollen ved hjelp av en enkel USB-C-kabel. En innebygd motor skal også skape vibrasjoner i VR-brillene underveis, som for eksempel skal la deg «føle» karakterens hjerteslag i intense øyeblikk.

Sony viste også frem en ny PSVR2-eksklusiv tittel, kalt Horizon Call of the Mountain. Den følger Horizon Forbidden West, som igjen er oppfølgeren til suksessen Horizon Zero Dawn og kommer neste måned.

Utvikler Guerrilla Games sier Call of the Mountain er bygget fra grunnen opp for Playstation VR2, og «virkelig skal vise» hva som er mulig med nestegenerasjons VR-maskinvare. Veldig lite er ellers kjent, men du kan se noen ytterst få bilder av spillet i traileren under.

Noen lanseringsdato for PSVR2 eller Horizon Call of the Mountain har vi foreløpig ikke.

