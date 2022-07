Ford prøver ut automatisk lader

Kobler til elbilen helt selv.

Ford opplyser at de tester ut en helautomatisk ladestasjon. I pressemeldingen viser de til at nyvinningen kan være nyttig både for bevegelseshemmede og for helt selvkjørende biler.

Stasjonen aktiveres fra mobilen, med en tilhørende app.

I demonstrasjonsvideoen fra Ford ser man bilen parkere på handicap-plass og ladeluken sprette opp, før en arm kommer ut av ladestasjonen og kobler til.

Skeptisk kommentarfelt

Men det er et par innsigelser i kommentarfeltet til Fords video.

– Så dere mener å fortelle oss at etter å ha gått til bakluken til bilen sin, løftet ut rullestolen av bilen, med sine svært kapable hender, kunne hun ikke koblet til laderen selv, spør en bruker - muligens med antakelse om at Mustang Mach-e ikke er den mest praktiske bilen for bevegelseshemmede fra før.

Forøvrig kan vi nevne at Mustang Mach-e heller ikke har automatisk ladeluke, såvidt vi vet. Så her foregår det filmtriksing eller så er det gjort en liten tilpasning på testbilen.

Ellers er det stadig flere bilmodeller som egner seg for bevegelseshemmede på veien fra Fords konkurrenter. Eksempelvis elektriske utgaver av Mercedes Vito og Nissan eNV200, for ikke å nevne Maxus Eunic5.

Ladeløsningen utvikles i samarbeid med universitetet i Dortmund, og skal videreutvikles ved Fords Blue Oval-ladenettverk og Ionity.

Ford tester ut helautomatisert lading med Mustang Mach-e. Målet er å hjelpe bevegelseshemmede og å legge til rette for selvkjørende biler.

Andre typer automatlading

Ford er imidlertid ikke alene om å ha lekt seg med automatiske ladeløsninger. Tesla og Elon Musk har fundert på opptil flere av dem. Det mest sci-fi forslaget derfra var en laderobotslangedings, der selve ladekabelen var robotisk og danset foran ladekontakten som en kobra foran en slangetemmer.

Men litt tidligere i Tesla-historien funderte selskapet på automatiske batteribytter, der bilen bare kjørte oppå en plattform og raskt fikk skrudd fra batteriet og byttet med et fullt oppladet et.

En Nio ES8 som får byttet batteri på stasjonen ved Lierstranda.

Dette er i praksis løsningen som kinesiske Nio har valgt for sine biler, og en av deres automatiske batteristasjoner er å finne utenfor Drammen i dag. Tesla har i dag forlatt både batteribytteplanene sine og den småskumle ladeslangen.

Enklere med trådløst?

Der både automatisk lading og automatisk batteribytte har sine mekaniske komplikasjoner, fremstår det kanskje hakket enklere å «bare» lade trådløst.

Ladematter til garasjer og parkeringsplasser har vært utviklet og forsøkt i flere omganger, og må ikke koordinere roboter eller bevegelser for å virke. Her holder det å parkere bilen sånn noenlunde over laderen.

For eksempel har selskapet Plugless Power tilbehør som kan monteres på elbilen for trådløs lading.

Enkelte forsøk med «ladende veier» har også vært gjort, der ladeplatene altså er bygget inn i veien du kjører på.

Men selv om flere varianter har vært foreslått og prøvet ut, har heller ikke trådløs lading av elbil tatt helt av ennå.