Google Maps skal la deg oppleve kjente landemerker fra luften

Planlegger større oppdatering med flere nye funksjoner.

Googles nye Maps-funksjon lar deg se en rekke av verdens mest kjente landemerker fra luften.

Mange har Google Maps som et viktig verktøy når de skal planlegge ferien. I Googles kart-app kan man blant annet legge til steder man planlegger å besøke eller legge opp ulike reiseruter.

Nå skriver Google i et blogginnlegg at de planlegger tre nye funksjoner i Maps som skal gjøre appen enda mer nyttig når du skal ut på reise - blant annet muligheten for å oppleve rundt 100 kjente landemerker verden rundt som fotorealistiske simuleringer fra luften.

Videre i blogginnlegget skriver Google at dette er første steg mot det de kaller «immersive view», som vil være en fremtidig kart-funksjon som kombinerer kunstig intelligens med milliarder av høyoppløselige gate- og satellittbilder.

I animasjonen kan du se hvordan den nye funksjonen skal se ut. Luftbildene finner du ved å søke opp landemerkene og gå til Bilder i Google Maps. En del av dem virker allerede å være tilgjengelige, blant andre Big Ben og Empire State Building.

Utvidet posisjonsdeling og bedre sykkelinformasjon

I tillegg til panorama-funksjonen skal Google Maps også bedre sin posisjonsdeling. Posisjonsdeling finnes allerede i Google Maps, men det nye er at brukeren skal få muligheten til å gi og få varsler om når man ankommer eller forlater et sted. Det skal ifølge Google gjøre det enklere å koordinere sosiale aktiviteter med venner og familie.

I blogginnlegget er Google nøye med å presisere at det skal fremstå veldig tydelig hvem man har delt posisjonen sin med for å sikre privatlivets fred.

Den tredje funksjonen Google planlegger er å inkludere mer nøyaktig informasjon til den som er på sykkeltur. Den nye oppdateringen vil la deg lettere kunne sammenligne sykkelruter, gi deg bedre værdata og mer nøyaktig informasjon om ruten du har tenkt til å sykle - som høydeforskjeller, hindringer i veien og lignende.

Nøyaktig dato for oppdateringen er ikke oppgitt. Sykkeloppdateringen kommer først og skal ut i løpet av de kommende ukene, mens de andre oppdateringene ventes å rulle ut snart både på Android og iOS.