Det var den grafikkortkrisen

Vi viser hvordan prisene har falt. Og hvorfor de skal videre ned.

AMD RX 6900 XT og Nvidia RTX 3080 Ti er blant grafikkortene som nå i praksis er tilbake til lanseringspriser.

Da Nvidia og AMD lanserte grafikkortene i RTX 30- og RX 6000-serien høsten 2020 lå alt til rette for gode tider for gamere. De ble lovet mye høyere ytelse til overraskende greie priser, og også vi som testet kortene likte det selskapene hadde servert.

Realiteten ble imidlertid at gamere måtte forholde seg til skrapede butikkhyller, eller i beste fall spinnville priser som bare økte og økte og aldri var i nærheten av de veiledende. På det verste fikk flere ordrene kansellert, da modeller gikk ut av produksjon før de rakk å komme på lager.

Skylden for at det ble slik kan fordeles på mange. Pandemien som ga komponentmangel, stengte fabrikker og logistikkutfordringer. Gamere som med mer tid til overs ville oppgradere spill-PC-en sin omtrent samtidig. Og «minere», som fikk dollartegn i øynene da de fant ut at de nye grafikkortene nærmest trykket penger når verdien på kryptovaluta skjøt i været.

Et og et halvt år etter lanseringen grafikkortene er endelig ting i ferd med å snu. Tilgjengeligheten har blitt god for de fleste grafikkortserier. Og prisene har for alvor begynt å krympe.

Nvidia og AMDs toppkort er ned 11.000 kroner fra toppen, mens det populære RTX 3080 nå er tilgjengelig for rundt lanseringspris etter å ha svevet rundt dobbelt pris siden lanseringen.

Under har vi samlet prisene for de mest populære grafikkortene til Nvidia og AMD siden lansering og frem til i dag i to grafer. Vi har også tatt med den laveste bruktprisen vi fant på Finn.no, som er skravert i blått. Merk at prisene er de billigste butikkene selv har oppgitt kortene var til salgs for.

Det første å legge merke til er at prisfallet har gått relativt raskt og at alle pristoppene nå virker å være historie.

Det er bare fire-fem måneder siden Nvidias RTX 3090 var rekorddyrt og kostet minst 29.000 kroner for den aller rimeligste modellen i den rimeligste butikken. Og nå kan vi se at kortet i praksis er tilbake til lanseringsprisen Nvidia satte for det høsten 2020, som var 17.000 kroner. Men da for deres egen «Founders Edition».

RTX 3090 er fra toppen ned minst 38 prosent, til tilnærmet lanseringspris. Handler du kortet brukt kan du spare omtrent en tusenlapp.

Med tanke på hvor liten forskjell i ytelse det er mellom RTX 3090 og RTX 3080 Ti, skal nok særlig prisen for førstnevnte enda lenger ned fremover.

RTX 3080 Ti var i praksis aldri tilgjengelig for lanseringsprisen på 13.000 kroner og har siden i fjor sommer vaket rundt minst 17- 20.000 kroner. Nå er det imidlertid tilgjengelig for omtrent 13.500 kroner.

Fra toppen er dermed RTX 3080 Ti ned minst 33 prosent, til tilnærmet lanseringspris. Handler du kortet brukt sparer du 2000 kroner.

RTX 3080, det aller mest ettertraktede kortet denne generasjonen for entusiaster, har nesten ikke vært mulig å skaffe før for noen få måneder siden. Prisene den første tiden er det neppe mange som fikk tak i kortet for. I praksis har prisen svevet oppunder 20.000 kroner, men det siste halve året har tilgjengeligheten bedret seg veldig og i vinter har endelig prisen duppet skikkelig også.

Fra toppen er RTX 3080 ned 45 prosent, som nærmer seg prisen for tredjepartskort ved lansering. På «brukten» kan du spare over 1000 kroner.

RTX 3070 Ti har også passert sin pristopp, men er enn så lenge blant kortene som har falt minst i pris.

Fra toppen er RTX 3070 Ti 31 prosent rimeligere, men ligger fortsatt 1000 kroner over lanseringsprisen og er ikke billigere på bruktmarkedet.

For RTX 3060 Ti ser vi en tydelig pristopp våren og sommeren 2021. Interessant nok var dette perioden like etter at Nvidia lanserte sine oppdaterte modeller med miningsperre. Dette førte trolig til økt interesse fra minere for å kjøpe opp siste rest av modellene uten sperre. Etter hvert som mining ble mindre lønnsomt igjen og modellen med miningsperre tok over i butikkene, falt prisen voldsomt mot høsten.

Nå er RTX 3060 Ti ned hele 63 prosent fra toppen på (minst) 16.000 kroner. Det er fremdeles rundt 1000 kroner mer enn ved lansering, og prisene kan fortsatt falle. Likevel er dette et veldig populært kort som flere har råd til allerede på dagens priser, noe som kan stagge prisfallet noe sammenlignet med de andre kortene i RTX 30-serien.

Også kortene i AMDs RX 6000-serie virker å ha lagt alle pristoppene sine bak seg halvannet år etter lansering.

Desidert størst har prisfallet vært hos AMDs kraftigste kort.

RX 6900 XT, som i fjor sommer ble solgt for minst 24.000 kroner, har nå falt til 13.000 kroner. Dermed er det 1000 kroner rimeligere enn ved lansering. På Finn.no koster også kortet 1500 kroner mindre enn det igjen.

Kortene i RX 6800-serien, som aldri har vært like dyre til tross for relativt lik ytelse, har fulgt hverandre jevnt den siste tiden og falt i pris siden desember.

Nå skal det sies at ingen av disse kortene i praksis var tilgjengelige for lanseringsprisene sine, og de har begge et godt stykke igjen for å komme ned til nivået AMD lanserte dem for, og selv mener de er verdt.

RX 6800 XT, som har falt 31 prosent fra toppen i juni, må falle over 3000 kroner for å nå lanseringsprisen.

RX 6800 har falt mer i pris fra sin topp (46 prosent!). Kortet må fremdeles falle minst 2000 kroner for å legge seg rundt AMDs anbefalte lanseringspriser.

RX 6700 XT er et annet av AMDs kort som fremdeles er dyrt, da det koster 33 prosent mer enn ved lansering.

Bedre står det til med RX 6600 XT, som faktisk er et par hundrelapper billigere enn ved lanseringen i fjor sommer. Kortet er ned 31 prosent fra pristoppen i januar, og har stø kurs nedover.

Handler du brukt kan du spare inntil en tusenlapp på kortene i RX 6700- og 6800-serien, eller en femhundrelapp på kortene i RX 6600-serien.

Tre tegn på videre fall

Prisutviklingen de siste månedene er ingen garanti for videre fall.

Likevel er det flere tegn som tyder på at det nettopp er den veien prisene skal fremover mot sommeren.

For det første er det kraftigste etterspørselssjokket etter pandemien over.

For det andre er det mye som tyder på at mining ikke er like innbringende som det var i perioden etter lanseringen av de nye grafikkortseriene. Høye energipriser og kort med miningsperre har nok satt på bremsene for mange. Dessuten er utsiktene til fremtidig profittøkning svært dårlige. Fra i sommer en gang er nemlig planen at utvinning av den desidert mest innbringende valutaen, Ethereum, skal opphøre. Mange grafikkort brukt til mining kan dermed bli overflødige og overøse bruktmarkedene. Det bør igjen føre til at butikker må senke sine priser for nye grafikkort.

En god illustrasjon på at det har stoppet opp for mange minere finner du i grafen under. Den viser hvor mye datakraft som jobber med å utvinne Ethereum fra dagens grafikkgenerasjon ble lansert, og til i dag.

Grafen viser hvor mye datakraft som brukes for å utvinne Ethereum siden lanseringen av dagens grafikkort til i dag. Økningen har stoppet opp siden nyttår.

Siden like før årsskiftet og de høye energiprisene har like mange minere lagt inn årene, som nye minere har kommet til. Det i en periode der grafikkort har blitt både mer tilgjengelig og billigere.

For det tredje er det altså et og et halvt år siden dagens grafikkortgenerasjon ble lansert. AMD og Nvidia jobber utvilsomt med en ny generasjon, og denne skal trolig lanseres på senhøsten. Mange PC-spillere forstår jo at nyere grafikkort er på vei og kan ha begynt å planlegge for å kjøpe seg et av disse. Det er med på å bremse interessen for dagens kort slik at prisene kan falle tilbake til mer naturlige nivåer før de snappes opp.