Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Hevder du snart vil kunne «tappe» kortet på iPhone for å betale

En funksjon som bruker iPhonens NFC-brikke til å kunne ta imot kortbetalinger er like rundt hjørnet, ifølge Bloomberg.

Apples iPhone-telefoner vil snart få en oppdatering som gjør at de vil kunne brukes som kontaktløse betalingsterminaler, ifølge Bloombergs vanligvis velinformerte Mark Gurman.

Dermed vil små bedrifter, foreninger og lignende kunne akseptere kortbetalinger bare ved hjelp av en iPhone, uten behov for ekstern maskinvare som terminalene fra Zettle (tidligere iZettle), Square eller lignende.

I arbeid i flere år

Ifølge Bloomberg har Apple jobbet med funksjonen siden 2020, da de kjøpte et kanadisk oppstartsselskap kalt Mobeewave. De utviklet teknologi nettopp for at mobiltelefoner skulle kunne ta imot betalinger kun ved at noen tapper kortet.

Systemet vil med all sannsynlighet bruke NFC-brikken som allerede sitter i iPhone og blant annet brukes til Apples betalingsløsning Apple Pay. Det er foreløpig uklart om funksjonen vil legges inn som en del av nettopp Apple Pay.

Ifølge Bloombergs kilder er funksjonen heller ikke mer enn et par måneder unna, og vil rulles ut i form av en vanlig iOS-oppdatering – kanskje allerede i iOS 15.4, som ventes i første betaversjon om kort tid.

Tilgjengelig på Android allerede

Apple vil for øvrig ikke være først ute med funksjonen. Samsung var en støttespiller for Mobeewave før Apple kjøpte dem opp, og lanserte en lignende funksjon allerede i 2019.

Nå er funksjonen i praksis tilgjengelig på alle Android-telefoner og -nettbrett med NFC-brikke – såkalt SoftPOS (Software point of sale). Det finnes foreløpig bare noen få tjenester som tilbyr funksjonen, og den mest kjente er kanskje Viva Wallet POS – som ikke er tilgjengelig i Norge i skrivende stund.

Uansett: Om Apple kommer med betalingsfunksjonen vil den i teorien kunne brukes på ganske mange iPhone-modeller. iPhoner helt tilbake til iPhone 6 har NFC-leser, men det var riktignok ikke før iPhone 7 at de kunne brukes til annet enn Apple Pay-formål.

iPad, som kanskje ville vært enda mer praktisk for slike betalingsformål, har ikke hatt NFC-støtte frem til nå.

Apple har ikke ønsket å kommentere saken overfor Bloomberg.

Les også Forventer ny iPhone SE og iPad Air om få måneder

Apple iPhone 13 128GB annonse 8 950,- Sjekk nå 9 290,- Sjekk nå