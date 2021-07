Oppdaterte Apple Music med «hemmelig» funksjon på Android

Støtter nå tapsfri musikk med «spatial audio».

Illustrasjonsbilde. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Torstein Norum Bugge 23 Juli 2021 10:09

Apple bekreftet tidligere i år at Apple Music-tjenesten deres ville få Hi-Fi-lyd og Dolby Atmos-støtte, og senere har dette rullet ut til iOS-enheter. Nå melder imidlertid Engadget om at dette også har kommet til Android, men uten noen særlig fanfare eller større oppdatering.

Det var riktig nok en oppdatering til appen for ikke så lenge siden, hvor de nye funksjonene også fulgte med.

Men at Apple nå legger til både tapsfri lyd og det de kaller «spatial audio» (som i praksis er Dolby Atmos-støtte) er altså en del av denne oppdateringen – bare en «hemmelig» del Apple ikke nevnte noe sted.

Du trenger kompatible hodetelefoner

For å kunne dra nytte av den oppdaterte lyden i Apple Music trenger du imidlertid mer enn bare appen; du må også ha kompatible hodetelefoner eller ørepropper, og enheten du strømmer fra må også støtte teknologien.

Nøyaktig hva du trenger på Android for å gjøre dette med Apple Music er uklart, ettersom Apple selv kun oppgir at du trenger en enhet med en Apple H1- eller W1-brikke. Dette er ikke særlig relevant for Android-brukere, ettersom disse brikkene uansett ikke snakker med enheter utenfor Apples økosystem.

På den andre siden er det flust av ulike ørepropper, høyttalere og hodetelefoner (i hovedsak kablede) utenfor Apples økosystem som fungerer med tapsfri lyd og Dolby Atmos, så det er vel mulig å anta at en del av disse vil fungere.

Det er også mulig at Apple bare forbereder en større utrulling av funksjonene på Android, og senere vil annonsere hva slags utstyr du trenger for å faktisk få funksjonene til å virke. Dette kan være sannsynlig, i og med at oppdateringen var såpass «hemmelig» per nå.