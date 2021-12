Varsler prisøkning for bærbare PC-er

Skylder på kraftig økte komponentkostnader.

En av Razers «Blade Stealth»-bærbare.

Toppsjef for Razer, en kjent produsent av bærbare spill-PC-er, advarer om at maskinene deres vil øke i pris neste år.

Grunnen skal være at komponentene de setter sammen maskinene av er ventet å stige kraftig i pris.

Ettersom Razer bruker samme type komponenter som andre bærbarprodusenter på markedet, er det sannsynlig at den varslede prisøkning også vil kunne sees hos konkurrentene deres.

Særlig hos dem som produserer spillbærbare.

Skyldes trolig dyrere grafikk og minne

Ingen enkeltkomponenter trekkes frem spesifikt, men det er grunn til å tro at Razer-sjefen spesielt tenker på prisen for grafikkbrikker, ettersom disse utgjør en svært stor prosentdel av kostnaden for spillbærbare. I tillegg er produksjonen av neste generasjon minnebrikker, kalt DDR5, mer komplisert og dyrere enn dagens DDR4-brikker.

Komponenter som grafikkbrikker er allerede rekorddyre og mangelvare. Det som en konsekvens av høy etterspørsel fra spillere og såkalte «minere» under pandemien, sammen med lav produksjonskapasitet ved fabrikkene som skyldes mangel på halvledere og delkomponenter, samt logistikk- og fraktutfordringer.

Prishoppet ventes for nye bærbarmodeller

Prisøkningen er ventet i forbindelse med at selskaper introduserer nye versjoner av sine bærbare, med oppdaterte komponenter.

Tidlig neste år er det ventet at Intel vil lansere sine 12.-generasjons «Alder Lake»-Core-prosessorer for bærbare. Også konkurrenten AMD vil angivelig slenge seg på med nye prosessorer i Ryzen 6000-serien.

På grafikkfronten vil det tikke inn nye brikker både fra AMD og rivalen Nvidia. Det er ikke ventet at disse vil levere veldig mye høyere ytelse, men de kan altså bety signifikant høyere priser likevel, som følge av etterspørsel og vanskelig produksjon.

Koster allerede flesk

En sjekk hos prissøketjenesten Prisguiden viser at en spillbærbar med et budsjettgrafikkort som GTX 1650 Ti begynner på 8000 kroner i dag.

Om du vil ta steget opp til en mellomklassemaskin med RTX 3060-grafikkort – som kan vise ny grafikkteknologi som strålesporing og øke bildeflyten med kunstig intelligens som DLSS-teknikken – må du ut med minst 11.000 kroner.

En kraftigere RTX 3070-basert spillbærbar starter på omtrent 15.000 kroner.

Bærbare med den kraftigste grafikkløsningen, RTX 3080 fra Nvidia, kan koste flesk. Og dyrere skal det altså bli neste år.

En «sjefsbærbar» med RTX 3080-grafikk, den kraftigste grafikken du kan få i dag, begynner på 21.000 kroner om vi inkluderer tilbudspriser. Flere modeller koster imidlertid rundt 30.000 kroner, eller mer.