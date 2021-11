Solgte iPhone X for 740 000 kroner

Den sveitsiske masterstudenten Kenny Pillonel kunne i oktober presentere verdens første iPhone med USB-C-lader, noe som ikke gikk upåaktet hen hos teknologiinteresserte verden rundt.

Det gjorde det heller ikke da telefonen ble lagt ut på auksjonsnettstedet eBay forrige uke. Der nådde den raskt bud på vanvittige 100 000 dollar, eller omtrent 850 000 norske kroner.

Nå er den unike iPhonen solgt for 86 000 dollar, eller omtrent 740 000 kroner, etter at 116 bud kom inn på den.

Av ukjente grunner endte prisen altså litt lavere enn budene antydet forrige uke. Trolig har eBay funnet uregelmessigheter bak noen av dem.

Kostet 11 000 kroner ny

Uansett er 740 000 kroner litt av en pris å betale for en brukt iPhone X.

Da den ble lansert tilbake i september 2017 kostet den «bare» 11 000 kroner.

Noe tilbehør til telefonen følger ikke med, og garanti eller reklamasjonsrettigheter kan den nye eieren se langt etter.

iPhoner bruker i dag Apples proprietære Lightning-plugg, som de eneste på mobilmarkedet. Konkurrentene har for lengst samlet seg rundt den samme ladestandarden: USB-C.

En iPhone med USB-C-port er dermed helt unik, men det har følgelig foregått betydelig med graving på innsiden for å få det hele til å henge sammen.

Kjøperen kan IKKE bruke telefonen

Slik ser bunnen av telefonen ut. Ikke akkurat skrammefri, men så er da også USB-C-inngangen en god del større enn Lightning-porten som kommer som standard på iPhone X.

Nettopp det er nok også grunnen til at selgeren understreker at den som vinner auksjonen ikke kan bruke telefonen som sin daglige mobiltelefon.

For å understreke det noe absurde med det hele: den som vinner budet på telefonen lover altså samtidig å ikke, vel, bruke den som en telefon. I praksis kjøper hen en veldig dyr pyntegjenstand.

Det kan også være noen sikkerhetsaspekter ved dette kravet; å bytte Apples Lightning-inngang med en USB Type-C-inngang kan nok fort ha implikasjoner hva angår brannsikkerhet og elektrisk integritet.

Selgeren har avskrevet seg alt ansvar for ting som måtte gå galt etter at telefonen har skiftet hender. Han krevde også at kjøperen ikke oppdaterer, resetter eller sletter innhold på telefonen, og at telefonen ikke åpnes opp fysisk igjen.

– Hvis du ikke følger kravene som er listet opp er du alene om problemene som måtte oppstå. Dette er kun en prototype, skrev selgeren i annonsen.

Han tilbød imidlertid en 30 minutters telefonsamtale med kjøperen, for å løse opp i eventuelle spørsmål eller problemer som måtte oppstå rett etter at telefonen er mottatt.

Du kan se den avsluttede annonsen på eBay her.

