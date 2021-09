Kia slipper billigere variant av EV6

Lanserer modeller med mindre batteri i Norge.

Kias EV6 kommer nå også med 58 kWh-batteri. Kia

Stein Jarle Olsen 6 Sept 2021 18:45

De første Kia EV6 skal rulle ut på norske veier i løpet av oktober, og nå varsler Kia-importør Bertel O. Steen at en rimeligere variant også er på vei.

De lanserer nemlig EV6 også med den mindre batteripakken på 58 kilowattimer, i tillegg til den eksisterende modellen med 77,4 kilowattimers batteri. Den mindre batteripakken kan fåes i kombinasjon med både bak- og firehjulsdrift, og ny startpris blir 419.900 kroner.

Da får du utstyrsversjon Active, med blant annet kunstskinn-interiør, oppvarmet ratt og varme i både for- og bakseter. Vil du ha firehjulsdrift må du legge på ytterligere 20.000 kroner, altså 439.900 kroner.

Nedskalert motor

EV6-modellene med mindre batteri har også noe mer begrenset motorkraft enn de tidligere lanserte modellene: 170 hestekrefter for den bakhjulsdrevne versjonen og 235 hestekrefter for den firehjulsdrevne.

WLTP-rekkevidden er 394 kilometer for den bakhjulsdrevne og 371 kilometer for den firehjulsdrevne, opplyser Kia Norge-direktør Irene Solstad til Tek.no . Det er ned fra henholdsvis 528 og 506 kilometer på det store batteriet.

De nye modellene gjør at EV6 konkurrerer litt mer direkte med biler som Skoda Enyaq, Volkswagen ID.4 og Ford Mustang Mach-E, som alle har hatt betydelig lavere innstegspriser enn hva EV6 har hatt så langt.

Mustang Mach-E starter for eksempel på 422.000 kroner i rimeligste versjon med bakhjulsdrift og 76 kWh batteri, med 440 kilometer WLTP-rekkevidde. Skodas Enyaq iV60, også med batteri på 58 kilowattimer, starter på 393.600 kroner.

EV6 måler 4,68 meter lang, men har et litt mer sporty uttrykk enn søstermodellen Hyundai Ioniq 5, som er bygget på samme plattform. Her fra Kias norgesvisning litt tidligere i år. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Utvider modellutvalget

Utstyrsnivå Active blir for øvrig også tilgjengelig med det store batteriet fremover, i tillegg til de eksisterende Exclusive-, GT-Line og GT-modellene. Her må du ut med henholdsvis 439.900 og 469.900 kroner for bak- og firehjulsdrift.

De øvrige utgavene er som følger:

Exclusive: 168 kW/228 hestekrefter, 350 Nm moment, 0–100 på 7,5 sekunder. Bakhjulstrekk. 528 km rekkevidde. 469.900 kroner

GT Line: 239 kW/325 hestekrefter, 605 Nm moment, 0–100 på 5,4 sekunder. Firehjulstrekk. 484 km rekkevidde. 529.900 kroner

GT: 430 kW/585 hestekrefter, 740 Nm moment, 0–100 på 3,5 sekunder. Firehjulstrekk. 400 km estimert rekkevidde 400 km. 599.900 kroner

EV6 har en ganske konvensjonell utforming innvendig, mens Ioniq 5 er litt mer utfordrende i uttrykket. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Svært rask lading

Sistnevnte skal ikke leveres før i fjerde kvartal 2022. Alle modeller kommer med 800 volt-system som blant annet gir lynrask lading: 10–80 prosent skal ta så lite som 18 minutter. Da VG testet lading på søsterbilen Hyundai Ioniq 5 nylig, noterte de at 9–80 prosent tok 19 minutter, og at makseffekten var solide 224 kilowatt. Ioniq 5 har imidlertid et litt mindre batteri enn EV6, med 72,6 kilowattimer.

Solstad i Kia Norge opplyser at leveringssituasjonen for EV6 med den mindre batteripakken vil være lik som for den store, men at de ikke har bestilt noen biler foreløpig.

– Hvis man bestiller nå, blir det levering mest sannsynlig i slutten av dette året eller begynnelsen av neste, skriver hun i en SMS.