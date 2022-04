Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Ny oppdatering fikser batteritid-problemer for iPhone

Apples iOS 15.4.1 fikser også to store sikkerhetshull.

Apple har rullet ut oppdateringen iOS 15.4.1, og kanskje den største gladnyheten for mange iPhone-eiere er at de har fikset en feil som førte til batteriet ble tømt raskere enn det skulle.

Det melder blant annet The Verge.

Vi skrev om batteriproblemene i iOS 15.4 tidligere i mars, der en lang rekke brukere klaget over kortere levetid på mobilene sine og beskrev batteribruken i iOS 15.4 som «absolutely ridiculous». Eller på godt norsk: fullstendig tullerusk.

Det slippes som regel en hel rekke slike mindre oppdateringer i en større oppdaterings levesyklus, men ofte har de kun kjedelige bakgrunnsendringer. Denne oppdateringen er altså et lite unntak, ettersom batteritid tross alt er noe man merker veldig godt i daglig bruk av en telefon.

Tetter også to svært alvorlige sikkerhetshull

Oppdateringen fikser imidlertid også andre viktige ting, ikke bare batteritid.

Blant annet to store såkalte «zero-day vulnerabilities», som er feil som er så alvorlige at de kan ramme store deler av operativsystemet men samtidig så skjulte at utviklerne ikke var klar over dem. Apple ble ifølge Engadget gjort oppmerksomme på feilene fra en anonym kilde som jakter på nettopp slike feil i ulike operativsystem.

Det ene sikkerhetshullet, med kodenavn CVE-2022-22675, ga potensielle hackere tilgang til å kjøre ondsinnet kode med tilgang til operativsystemets kjerne – altså i praksis fullstendig tilgang til omtrent alt i programvaren og maskinvaren i telefonen.

Det andre hullet, med kodenavn CVE-2022-22674, påvirket først og fremst macOS, og ga tilgang til kjernens minne. Dette kunne altså først og fremst påvirke iOS dersom brukeren koblet telefonen til en MacBook.

For brukere flest er det imidlertid batteritidfiksen som vil være mest utslagsgivende, så om du har hatt problemer med batteritiden på iPhonen din etter at du oppdaterte til iOS 15.4 kan det være verdt å sjekke om du kan laste ned den nyere versjonen.

