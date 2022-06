Netflix kan få egen strømmeboks

Rykter om storoppkjøp.

Roku Ultra er selskapets så langt kraftigste strømmeboks. Fjernkontrollen har allerede Netflix-knapp, men samarbeidet kan bli tettere.

Ifølge en rapport hos Business Insider, gjengitt av Android Authority kan det ligge an til at Netflix kjøper Roku. Sistnevnte lager en av verdens mer kjente serier av strømmedingser - bokser og pinner som konkurrerer med Google Chromecast og Apple TV.

Årsaken skal være en vanskelige situasjonen begge selskapene befinner seg i for øyeblikket.

Kan de ta opp kampen med Apple TV(+)?

Blant tingene et slikt oppkjøp kan bety er vesentlig større synlighet for Roku-produkter, og muligens også større synlighet for Netflix på de samme produktene, litt på samme måte som Apple TV+ er svært synlig på en Apple TV-boks.

At begge selskapene befinner seg i en utfordrende båt skal gjøre at de ser potensial i hverandre, og at det snakkes internt i Roku om et mulig oppkjøp. Ryktene kan også være grunnen til at Roku-ansatte har fått stoppordre på salg av aksjer i eget selskap.

Krangel om synlighet

Netflix har lenge vært en dominerende aktør på strømming og, i likhet med Facebook for sosiale medier, har selskapet blitt inkludert som ferdige snarveier og knapper på alt fra TV-er til mobiltelefoner.

Det har også vært kranglet om denne måten å prioritere tjenester på. Der TV2 og Altibox har røket i tottene på hverandre, angivelig over fravær av en TV2-knapp, der selskapet hadde avtale med nettopp Netflix om en dedikert knapp for tjenesten.

Svake resultater for Netflix og Roku

For Netflix har en lang rekke år med økning i kundemassen den siste tiden kulminert det første kundefallet noen gang for tjenesten. Samtidig er det snakk om at selskapet vil ha slutt på kontodeling, og skal ha testet ut teknikker for å skille ut delte kontoer i egne betalte abonnement - med forvirring til følge.

For Rokus del er meldes det at aksjekursen er lav, og at selskapet ikke lenger har råd til å gi gunstige lønnsvilkår til nyansatte. Dermed taper de gradvis kampen mot sine mange konkurrenter.

Roku er fra før kanskje den mest kjente leverandøren av dingser for strømming ved siden av Google og Apple.

