Ikeas nye dings lader gjennom bordplaten

Ikea har hatt ladeplater siden 2015, men nå introduserer de for første gang en plate som gjør at du kan lade direkte fra bordoverflaten.

I motsetning til vanlige ladeplater, hvor du legger telefonen direkte oppå platene for å lade uten en kabel, skal Ikeas nye produkt Sjömärke festes under bordet. På denne måten skal du kunne lade telefonen fra toppen av bordplaten istedenfor.

En rekke ladeplater vi tidligere har testet. Samtlige ment for å legge oppå bordet.

Sjömärke skal, ifølge Ikea, kunne fungere på nesten alle materialer. De oppgir selv i sin monteringsanvisning at det ikke vil fungere på metall, men at treverk og plast er foretrukket.

Den festes enkelt med en dobbeltsidig tape eller skruer på undersiden av bordplaten. Tape følger med, skruer gjør det ikke.

For at telefonen skal kunne lades må det være en distanse mellom telefonen og laderen tilsvarende 8 - 22 millimeter.

Slik ser selve ladeplata ut.

Ladekapasitet midt på treet

Selv om det er aldri så praktisk å kunne lade telefonen direkte fra bordplaten vil den nok ikke ha allverdens kapasitet. Den trådløse laderen tilbyr 5 watts ladekapasitet og vil således være en grei, men langt fra hurtig lader.

Til sammenligning har iPhone en trådløs ladekapasitet på 10 watt, og 15 watt med MagSafe.

Sjömärke skal kunne monteres enkelt med dobbeltsidig tape.

Samsungs Galaxy S21 støtter på sin side inntil 15 watt, mens enkelte kinesiske produsenter som Oppo, Vivo, Xiaomi og andre virkelig har kastet seg ut på et kappløp for å tilby raskest mulig lading. Xiaomi varslet eksempelvis at de jobbet med 120 watts trådløs lading tidligere i år, nok til å fullade en telefon på 15 minutter.

Ladeplatene vil bli tilgjengelig fra høsten av, men kommunikasjonsrådgiver for Ikea Norge, Stine Odland, skriver i en epost til Tek at eksakt dato ikke er klar.

Derimot får vi bekreftet prisen på platen, som vil komme til å koste 349 kroner.