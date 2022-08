Testet Teslas selvkjøringsfunksjon med sine egne barn på veien

Videoen ble fjernet fra YouTube.

Kan Teslas elbiler faktisk kjøre helt på egen hånd?

Spørsmålet har nok en gang dukket opp i søkelyset etter at en amerikansk bedriftseier la ut en kritisert video på nettet som hevdet at «selvkjørende» Teslaer feilet i krasjtester gang på gang. I videoen viser de hvordan en Tesla – som de hevder har aktivert selskapets «Full Self Driving (FSD) Autopilot» – ikke klarer å bremse i tide før den kjører over dukker i barnestørrelse.

Dette fikk en Tesla-eier til å ta saken i egne hender, og han brukte til og med sine egne barn til å teste om påstanden stemte. Han satte i gang med sine egne tester med sin egen bil og barn, for å se om bilen faktisk stoppet.

Bilen stoppet i god tid før kollisjon hver gang.

Nå har videoen med tittelen «Does Tesla Full-Self Driving Beta really run over kids?” blitt fjernet fra YouTube.

Videoen ligger imidlertid fortsatt ute på mannens Twitter-side:

Bremser i tide

Bak videoen står YouTube-kanalen Whole Mars Catalog, som drives av Tesla-eieren (og investoren) Tad Park. Han har lagt ut haugevis av videoer på YouTube-kanalen av ham selv kjøre bortover ulike veier og gater med FSD (Teslas selvkjøringsfunksjon) aktivert, så den nye videoen var ikke direkte uvanlig innhold på mannens konto.

I videoen kjører Park sin Model 3 mot ett av barna sine som står i veien, og senere prøver han det samme mens han andre barn krysser veien.

I samtlige tester han gjennomførte stoppet bilen, og i videoen sier han at han aldri var redd for barnas helse.

– Jeg er svært sikker på at den kommer til å gjenkjenne barna mine, og jeg har også kontroll over rattet og kan bremse når som helst, sier Park i videoen.

Det amerikanske nettstedet CNBC snakket med Park etter at videoen ble tatt ned fra YouTube, og han forteller at bilen aldri kjørte mer enn 8 miles i timen – cirka 13 kilometer i timen – og at han hele tiden forsikret seg om at bilen gjenkjente barna.

Fjernet fra YouTube

YouTube fjernet videoen på grunnlag av brudd på deres vilkår, hvor det blir spesifisert at innhold ikke kan sette barn i fare – hverken emosjonelt eller fysisk – noe som inkluderer stunts, utfordringer og narrestreker.

Videoen skal ha hatt over 60.000 visninger før den ble tatt ned, ifølge The Verge.

Som en følge av videoen har også den amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheten NHTSA gått ut med en advarsel mot å bruke barn for å teste automatisert kjøreteknologi:

– Ingen bør risikere livet sitt, eller livet til noen andre, for å teste ytelsen til kjøretøyteknologi, sa byrået til Bloomberg.

– Forbrukere bør aldri forsøke å lage sine egne testscenarier eller bruke ekte mennesker, og spesielt barn, for å teste ytelsen til kjøretøyteknologi.

Tesla har for øvrig økt prisen ytterligere for sin Full Self Driving-funksjonalitet i USA, hvor pakken inntil nylig har kostet 12.000 dollar, men øker nå til 15.000 dollar.