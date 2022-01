Panasonic slipper nytt flaggskip

Fortsetter å finpusse på OLED.

Alle de store produsentene lanserer nå nye TV-er i forbindelse med CES-messen i Las Vegas.

Panasonic er også på plass, og trekker en flunkende ny toppmodell opp av hatten, som vil komme i butikkhyllene i løpet av første halvdel av 2022.

Den nye modellen heter Panasonic LZ2000.

Les også Philips 65OLED936 : En ny referanse-TV har ankommet byen

Fortsatt fokus på bildekvalitet

Panasonic har lenge vært det beste selskapet hva gjelder bildekvalitet på TV-ene sine, og dette virker å fortsatt være fokuset i 2022.

Du får blant annet det selskapet kaller Master OLED Pro, som skal være en finjustert konfigurasjon fra Hollywood som blant annet forbedrer bildet på mellomhøy lysstyrke.

Skjermen har en HCX Pro AI-prosessor, som sammen med en ny og bedre lyssensor skal justere bildet etter lysforholdene forløpende. Ofte endres lyset ettersom det er dag eller kveld, hvor vi normalt bruker et «varmere» lys på kveldene enn hva det er i stuen på dagen.

I tillegg vil AI-delen av prosessoren detektere det du ser på og gjøre nødvendige justeringer. Som for eksempel vil den merke at du ser på fotball og tilpasse bildet best mulig.

Panasonic fortsetter med andre ord å dra nytte av den kunstlige intelligensen som prosessoren innehar. På samme måte som de fleste andre produsenter.

Panasonic LZ2000 annonse Sjekk prisen

Bedre lyd og bedre egnet for spill

Panasonic LZ2000 leveres med flere høyttalere ombord, hvor noe av lyden skytes opp via taket. Så du får en Dolby Atmos-løsning som skal gi deg en bedre filmopplevelse enn før.

Samtidig har de startet å fokusere mer på spill. TV-en har en ny funksjon som heter Game Control Board som henter inn og gjøre relevante innstillinger når du skal spille. Som å redusere inputlagen og aktivere VRR.

TV-en har også noe som heter SPD Auto Game Mode, som automatisk oppdager om du har koblet til et skjermkort fra Nvidia. Du har også støtte for 4K@120Hz, som gjør denne skjermen til en spennende variant for spillinteresserte, spesielt om du har enten en Xbox Series X eller PlayStation 5.

Panasonic skal også ha gjort flere endringer på sitt brukergrensesnitt, noe vi gleder oss til å teste ut i praksis. Menyene i Panasonic-TV-er har nemlig aldri vært noe som har imponert oss noe særlig, så dette skal vi se nærmere på så fort vi får den til testbenken vår.

Panasonic LZ2000 leveres i 55, 65 og 77 tommer. De to minste modellene er ventet å komme i juni/juli, mens storebroren først vil dukke opp i august. Prisene er ennå ikke kjent.

(Kilde: Pressemelding)

Les også Her er LGs nye OLED-TV-er for 2022