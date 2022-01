Bilåret 2021: Rekord etter rekord etter rekord

Tesla Model 3 var Norges mest solgte bil i 2021, med god margin.

At Tesla ville bli Norges største merke i 2021 og at Model 3 ville bli den mest solgte bilen, har vært klart en god stund allerede.

En liten spenning har det vært rundt de øvrige pallplasseringene, med Toyota RAV4, Volkswagen ID.4 og Tesla Model Y som de tre konkurrentene. Sistnevnte til tross for at Tesla ikke startet utleveringene før i slutten av august, og dermed bare har hatt fire fulle leveringsmåneder på seg.

Nå er fasit her, og Toyota RAV4 holdt unna på annenplass, selv om ID. 4 kom rimelig nært:

Tesla Model 3 – 12.058 Toyota RAV4 – 8 928 Volkswagen ID. 4 – 8 645 Tesla Model Y – 8 267 Volvo XC40 – 6 415 Ford Mustang Mach-E – 6 160 Audi e-tron – 5 745 Skoda Enyaq – 5 711 Nissan Leaf – 5 313 Polestar 2– 4 103

Tesla, VW og Toyota er de tre store

Merkemessig karret Volkswagen seg akkurat foran Toyota på årslista, men ellers er det i hovedsak merkene med populære elbiler som vises også her.

– Man kommer rett og slett ikke på merketoppen om man ikke har en bil med ledning å tilby i sortimentet, påpekte salgs- og markedsdirektør Laila Mikalsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) på en presentasjon mandag.

Tesla - 20.397 Volkswagen - 16.926 Toyota - 15.807 Volvo - 13.707 BMW - 11.119 Audi - 10.355 Skoda - 9856 Ford - 9400 Mercedes-Benz - 9001 Hyundai - 8667

Mange nye rekorder

– Det som kjennetegner bilåret 2021 er rekorder, understreket direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Nybilsalget endte nemlig på 176.276 biler, som banket den gamle rekorden på 167.352 biler fra 1986. Elbilandelen for året som helhet ble 64,5 prosent, som også var et solid hopp fra den forrige rekorden på 54,3 prosent fra 2020. 113.715 nye elbiler ble registrert i Norge i 2021.

Ny bestenotering ble det også om vi inkluderer bruktimporterte biler. Samlet ble tallet 194.559 nye og bruktimporterte biler på norske veier.

I tillegg ble det satt ny rekord for ladbare hybrider, med 21,7 prosent markedsandel og 38.166 biler. Det ga en markedsandel for ladbare biler på over 86 prosent i 2021, påpekte Solberg Thorsen i OFV.

Med rundt fire prosent hver har rene bensin- og dieselbiler aldri hatt så lav markedsandel som de hadde i 2021.

Den høye elbilandelen ga naturlig nok også ny rekord for det gjennomsnittlige CO2-utslippet, som ble lave 27 gram CO2 per kilometer - ned fra 44 gram i det beste året tidligere.

Ny rekord ble det også for bruktbilmarkedet. Totalt 527.799 eierskifter ble gjennomført, med Volkswagen Golf som den soleklart mest populære modellen. 30.250 brukte Golf ble omsatt, mer enn dobbelt så mye som neste modell på lista - også det en Volkswagen, nemlig Passat. Den mest populære brukt-elbilen var Nissan Leaf, med 11.029 eierskifter.

Fortsatt er det i hovedsak privatpersoner som kjøper elbiler. Snaut 80.000 ble kjøpt direkte av privatpersoner, og i tillegg estimerer OFV at nesten 14.000 av de resterende bilene ble leaset ut til privatpersoner. Snaut 82 prosent av elbilene gikk dermed til privatpersoner, ifølge OFVs estimater.

Selv om nybilmarkedet er rekordstort, er markedet for bruktbiler tre ganger så stort som det igjen. Og Golf er den soleklart mest populære.

Nærmer oss 20 prosent elbiler

Totalt ligger elbilparken i Norge an til å runde 500.000 biler i løpet av mars, påpeker Solberg Thorsen.

– Da begynner vi å nærme oss 20 prosent av totalt 2,8 millioner personbiler. Det er ganske formidabelt, sier han.

Også i markedet for elvarebiler ble det satt ny rekord, med 15,9 prosent markedsandel og en økning på 122 prosent i absolutte tall fra 2020. Her ligger man likevel ikke an til å nå målet om 100 prosent nullutslipp i 2025, påpeker OFV, og viser til at det fortsatt ikke finnes gode nok alternativer med tanke på rekkevidde, vekt og lading.

36 hydrogenbiler ble solgt i 2021. Alle disse var Toyotas Mirai-modell, og informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge sier de aller fleste av disse gikk til taxisjåfører i Oslo og Trondheim - tross mangelen på fylleinfrastruktur.

Toyota Mirai.

Det har også vært en stor økning i andelen nye biler med firehjulstrekk det siste tiåret. I 2011 var andelen 26,4 prosent, mens andelen i 2021 var 54,4 prosent.

Her pekes det i hovedsak på at mange nye elbiler kommer med nettopp firehjulstrekk. Andelen nye elektriske biler med firehjulstrekk økte med snaut 34 prosent siden 2020, og totalt hadde nesten halvparten av nye elbiler firehjulstrekk i 2021.

Mye Tesla i desember

Akkurat for desember var det også Tesla som leverte fra seg soleklart flest biler. Elbilandelen var 67,1 prosent, altså akkurat over snittet for året som helhet.

Tesla Model Y - 2379 Tesla Model 3 - 1968 Volkswagen ID.4 - 718 Nissan Leaf - 711 BMW iX - 709 Toyota RAV4 - 698 Audi Q4 e-tron - 569 Skoda Enyaq - 528 Porsche Taycan - 507 Hyundai Ioniq 5 - 441