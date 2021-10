Facebook er blitt Meta, men hva har det å si?

Facebook skifter selskapesnavn til Meta, men hva betyr det egentlig?

Hva er forskjellen på Facebook og Meta?

Facebook har skiftet selskapsnavn til Meta, men beholder Facebook-navnet for den sosiale medieplattformen. Det betyr at plattformer som Instagram og Whatsapp ikke lenger driftes av Facebook, men at Facebook, Instagram og Whatsapp alle driftes av moderselskapet Meta.

Hvorfor navnet Meta?

Ordet «meta-» brukes gjerne foran andre ord og kan gi ulike betydninger. Store Norske leksikon skriver at «meta- kan bety enten noe som gjør seg selv til gjenstand for behandling, betraktning, teoretisering; på den andre siden (av), utenfor, etter; eller noe som endrer stilling, tilstand eller form.»

For eksempel er metateori en teori om teorien og metafysikk handler om væren og eksistens. For selskapet Meta handler det om å «bygge sosiale teknologier som tar oss utover hva digitale forbindelser gjør mulig i dag», uttaler Facebook i en pressemelding.

Veldig «meta» med andre ord.

Hva i alle dager er «metaverse»?

Zuckerberg snakker om å omfavne «metaverset». Begrepet er hentet fra en sci-fi-bok fra 1992 kalt Snow Crash, skrevet av Neal Stephenson. I denne boken samhandler mennesker som avatarer i en tredimensjonell virtuell verden.

Det er her Zuckerberg ser for seg at internetts fremtid ligger, nemlig i en utvidet virtuell virkelighet. I et skriv publisert i går, uttaler han at den neste sosiale plattformen vil være enda mer oppslukende enn tidligere.

Metaverset, ifølge en presentasjonsvideo Facebook har laget, vil ikke kun være VR slik vi kjenner det i dag, men også ha mulighet til å inkludere hologrammer. Når dette eventuelt vil skje vites ei, men det er i alle fall ambisiøst nok.

Metaverset er da altså et slags univers i universet. Også kalt VR/AR og mulighetene dette bringer for samhandlinger.

Hva er konsekvensen for deg og meg?

Tja, ikke så mye foreløpig. Men det ryktes at man kanskje etterhvert skal slippe å måtte bruke Facebook-innloggingen sin på selskapets VR-briller Oculus Quest. Det er nok velkomment for mange ettersom det i etterkant av denne innføringen i 2020, førte til at en rekke brukere ble stengt ute fra sine egne VR-briller, skriver The Verge.

Oculus Quest skal også skifte navn i anledning det store navneskiftet, og vil gå over til å hete Meta Quest fra og med 2022, skriver Facebooks sjef for VR/ AR Andrew Bosworth i en Facebook-post. Hva nøyaktig dette vil ha å si for dem som eier Oculus-briller, utover at appen vil forandre navn, vet vi ikke enda.

Har dette en sammenheng med all den dårlige medieomtalen den siste tiden?

Facebook har fått mye pepper den siste tiden, blant annet for sin håndtering av rapporter om at plattformen deres er usunn for tenåringsjenter.

Zuckerberg uttaler derimot til The Verge at navnebyttet ikke har en sammenheng med den dårlige medieomtalen i det siste. Han har derimot vurdert å gi selskapet et nytt navn helt siden de kjøpte opp Instagram og Whatsapp i henholdsvis 2012 og 2014. Det var derimot først i år at han innså at det var på tide å gjøre noe med det.