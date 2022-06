Spotify lanserer konsertoversikt

Utvider fokuset på livemusikk i tjenesten.

Spotify lanserer konsertoversikt der det er lett å finne sine artisters konserter, med lenker rett til billettene.

Finn Jarle Kvalheim 2 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Siden 2012 har Spotify vist konsertinformasjon for artister på turné på de enkelte artistsidene. Nå har tjenesten organisert all denne informasjonen på en måte skreddersydd for hver enkelt bruker under en egen temaside kalt «Live Events», som du blant annet kan søke etter.

Her kommer det opp artister som er aktuelle for deg i området der du pleier å befinne deg.

I et blogginnlegg viser Spotify til at artister og konsertbransje har lidd under Covid, og at musikkfans nå er på jakt etter liveopplevelser igjen.

Har billetter til konserter flest

Tjenesten henter informasjon fra flere samarbeidspartnere, og for norske brukere ser det ut til å være to steder billettlenkene leder til; Songkick og Ticketmaster.

Andre steder skal de samarbeide med andre aktører, og strømmetjenesten skal nå liste flesteparten av større arrangement i de største markedene den er aktiv i.

Tilbake til tanken om komplett tjeneste

I den nye satsingen heter det også at tjenesten ser at mange brukere går ut av Spotify og til andre løsninger for å følge nyhetsoppdateringer eller finne konsertbilletter for artistene sine. Dermed håper tjenesten også å slippe nye løsninger der artistene kan kommunisere med sine fans.

Å skape et komplett «sosialt univers» for artister, skapere og deres fans er ikke en ny idé, og var tross alt også en del av den store oppdateringen i 2012, som nå er 9 år siden. Dessuten var dette en del av tanken bak Apple Music, der lyttere skulle kunne få eksklusivt innhold fra artister rett i tjenesten.

I etterkant av de to lanseringene fra Spotify og Apple Music har det vært forholdsvis lite fokus på denne «toveis» delen av musikkonsumet. Men det har likevel lurt i bakgrunnen i form av blant annet beskjeder til fansen fra artistene i Spotifys årsoppsummerende spillelister.

Laget for å finne innhold

Spotify gjør hele tiden større eller mindre endringer i tjenesten sin, og mye av den dreier seg om måter å oppdage musikk på. Tidligere i år varslet de at de ville fokusere på brukerskapte spillelister fra populære brukere, og på høstparten i fjor slapp de en ny måte å samarbeide om spillelister på, der en Blend-spilleliste for flere lyttere kan lages automatisk.

Tjenesten har dessuten hatt småsprø avsporinger som egne spillelister for kjæledyrene til sine lyttere, og de bestandig like populære årsoppsummeringene av hva brukerne lytter til.

Algoritmiske spillelistefunksjoner, så som automatisk påfyll og radio i bunnen av spillelister, «Release Radar» med nye spor fra artistene du liker og «Discover Weekly» med artister du ikke har hørt på, men kanskje burde prøve, er også en stor del av tjenesten.

En oppdatering tjenesten en liten stund snakket om, men som så langt ikke har kommet, var 2021s lovede lansering av tapsfri musikk. Den skulle komme i løpet av året, men har så langt ikke dukket opp, og Spotify har ikke konkret informasjon om hvor den har blitt av.