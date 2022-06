Bekreftet: Netflix får reklame

Det har i månedsvis gått rykter om at Netflix vil introdusere et billigere abonnement med reklamestøtte. Men frem til nå har ikke strømmegiganten bekreftet det direkte. Nå sier en av de to Netflix-sjefene, Ted Sarandos at det ligger i planene.

Reklamer har vanligvis ikke vært en del av innholdet på de store strømmeplattformene, men i en tale holdt i Cannes og omtalt av Hollywood Reporter forklarer Sarandos at de har latt være å fokusere på en stor del av de mulige kundene; de som synes Netflix er for dyrt.

Netflix’ første abonnementsfall

Bekreftelsen kommer etter et mye omtalt abonnementsfall for Netflix på 200.000 brukere. Det er det første i selskapets historie, og skjer omtrent samtidig med at tjenesten også har begynt å slå ned på kontodeling, en praksis de lenge nøyde seg med offentlige skuldertrekk til.

Netflix skal aldri tidligere ha vært til stede på Cannes Lions, som er en markedsføringskonferanse. Sarandos sa for øvrig også at kun ti prosent av tittingen som skjer på TV-skjerm er strømming, og konkluderte med at det fortsatt er mye rom å vokse i, til tross for det nylige fallet.

Flere reklameaktører

Netflix er ikke alene om arbeide med et reklamefinansiert abonnementstilbud. Også Disney+ ventes å lansere en reklamebasert løsning i løpet av året. Der skal hver time innhold avbrytes av fire minutter med reklame.

Her til lands har vi for eksempel Pluto TV, som også har i seg innhold fra gamle Viafree. Der får brukerne en del av det samme innholdet du kan finne på Viaplay, bare med reklamer i tillegg.

TV 2 Play har lenge hatt «Basis»-abonnementene sine for Nyheter og generelt innhold, der begge løsningene har lavere pris enn de vanlige pakkene uten reklame.