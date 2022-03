– Bedre Xbox-spill på iPhone

Microsoft har forbedret spillstrømmingen sin.

Spillstrømming via Cloud Gaming, eller Xbox Game Pass, har blitt bedre til iPhone- og iPad-enheter.

Etter at Microsoft rullet ut muligheten for å strømme Xbox-spill fra skyen i fjor sommer har særlig de med Apple-dingser klaget over opplevelsen.

Den har for eksempel ikke vært på nivå med den Microsoft har klart å levere til mobiler og nettbrett som kjører Android.

I en ny bloggpost skriver Microsoft at de har fått med seg frustrasjonen fra iPhone- og iPad-brukerne, og nå tatt steg for å forbedre strømmeopplevelsen på disse enhetene.

Microsoft skriver at forbedringene de har gjort sørger for jevnere og mer responsiv strømming.

Foreløpige tall Microsoft har samlet inn fra en gruppe beta-testere, forteller ifølge selskapet om tydelige resultater. Blant annet bruker iPhone- og iPad-brukere nå 35 prosent lengre tid inne i spillene, og antallet positive tilbakemeldinger skal ha økt signifikant.

Har redusert forsinkelsen

Til Engadget utbroderer Microsoft forbedringene, som skal ha involverte å optimalisere videostrømmen og dataoverføringen til enhetene samt redusere den såkalte «inputlagen», eller forsinkelsen. Med forsinkelse vises det til tiden som løper fra du trykker inn en knapp på kontrolleren og til en handling utføres på skjermen.

Strømmetjenester, der alle kommandoer du gir skal sendes over lange avstander, prosesseres på en skytjeneste og så returneres sammen med ferske bilder er ekstra utsatt for forsinkelse.

Får ikke tilby app hos Apple

Apple tillater ikke Microsoft å tilby spillstrømming via apper på sine enheter. Derfor må du gå via Safari-nettleseren for å bruke tjenesten fra en Mac, iPhone eller iPad.

Microsoft tilbyr egne apper både for Android- og Windows-enheter. Dette er en del av årsaken til hvorfor strømmeopplevelsen, i alle fall frem til nå, har vært bedre på disse. Dedikerte apper gir nemlig færre begrensninger og flere tekniske muligheter.

Slik så Cloud Gaming ut da vi testet i fjor

En del av Game Pass Ultimate

Spillstrømmingen til Microsoft er tilgjengelig for de fleste enheter, fra datamaskiner, Xbox, samt iOS- og Android-enheter. Enten via egne apper, eller «alltid» via nettsiden sin. Tjenesten heter offisielt Xbox Cloud Gaming, men er i praksis tilgjengelig som ett av flere tilbud under Xbox Game Pass Ultimate-paraplyen.

Enkelte titler er tilpasset berøringsskjerm, men den beste opplevelsen får du om du kobler til en spillkontroller med blåtann.

Med Game Pass Ultimate får du også tilgang til å spille mot andre på nett og fri tilgang til en rekke spill. Enten via nedlasting eller strømming. Tjenesten koster for tiden 125 kroner i måneden.

Blant konkurrentene finner vi Playstation Now fra Sony, en tjeneste som lar deg strømme spill fra Playstation 2, 3, og 4-generasjonen. Men da bare til Windows-maskiner og Playstation-konsoller.

Da vi testet Game Pass i fjor sommer ble vi ikke helt overbeviste, men så stort potensial i tjenesten:

