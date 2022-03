Tesla øker prisene for andre gang på få dager

Både Tesla Model 3 og Model Y har fått økt prisene - førstnevnte for andre gang på bare noen dager.

Tesla øker prisene for alle sine modeller, bare få dager etter at de fredag satte opp prisene på Model 3. Prisøkningen skjedde først i USA tirsdag, og over natten har også de norske prisene blitt økt.

De nye prisene er som følger:

Model 3:

Bakhjulsdrift: 409.990 kroner (opp fra 389.990 kroner, som igjen var opp fra 369.990 kroner før fredag)

409.990 kroner (opp fra 389.990 kroner, som igjen var opp fra 369.990 kroner før fredag) Long Range Dual motor: 494.990 kroner (opp fra 469.900 kroner, som var opp fra 449.990 kroner før fredag)

494.990 kroner (opp fra 469.900 kroner, som var opp fra 449.990 kroner før fredag) Performance: 534.990 kroner (opp fra 509.900 kroner, som var opp fra 499.990 kroner før fredag)

Model Y:

Long Range: 549.990 kroner (opp fra 534.900 kroner)

549.990 kroner (opp fra 534.900 kroner) Performance: 589.900 kroner (uendret)

Disse prisene inkluderer for øvrig ikke Teslas «dokumentavgift» eller vrakpant, som til sammen er akkurat over 14.000 kroner. Med avgifter og vinterhjul koster dermed rimeligste Tesla Model 3 nå 444.132 kroner - 60.000 kroner mer enn hva den kostet på sitt rimeligste.

Leveringstiden har blitt lang også for Tesla. Velger du Model 3 med de rimeligste Aero-felgene på 18 tommer (bildet), er estimert leveringstid nå nesten et helt år - februar 2023. Med de noe dyrere 19-tommerne er estimatet november. Performance-modellen er fortsatt den med kortest levering - mai 2022. Model Y har i utgangspunktet levering i april-mai, men også der øker leveringstiden om du velger mindre og rimeligere felger enn 20 tommer.

Ingen pris på S og X

Model S og Model X har som kjent ikke oppgitt verken norske priser eller leveringstid i Teslas konfigurator, takket være at modellene er i ferd med å bli oppdatert og ikke foreløpig er offisielt i salg her til lands.

I USA er imidlertid prisene økt som følger:

Model S Dual Motor: Fra 94.990 til 99.990 dollar

Fra 94.990 til 99.990 dollar Model S Plaid: 129.990 til 135.990 dollar

129.990 til 135.990 dollar Model X Dual Motor: 104.990 til 114.990 dollar

104.990 til 114.990 dollar Model X Plaid: 126.490 til 138.990 dollar

Tesla har ikke uttalt seg offisielt om prisøkningene, men Tesla-sjef Elon Musk twitret tidligere denne uken at Tesla og SpaceX begge ser betydelig «inflasjonspress» på råmaterialer og logistikk. Tesla Norge ønsker heller ikke å kommentere saken.

Ukraina gir problemer for flere

Reuters peker på at krigen i Ukraina gjør at prisen på råmaterialer har økt, i tillegg til at den gir utfordringer i produsentenes leverandørkjeder. Spesielt har viktige metaller som aluminium, palladium, nikkel og litium økt i pris. Dette kommer på toppen av mangelen på mikrobrikker og kostbar frakt, som allerede var en utfordring for bilbransjen før krigen.

CNBC meldte tidligere denne uken at Tesla blant annet har kjøpt aluminium fra den russiske produsenten Rusal siden 2020, med henvisning til fakturaer de hadde fått tilgang på og anonyme kilder i selskapet. Aluminiumen har vært brukt og skal brukes på den nye fabrikken utenfor Berlin, ifølge CNBC.

Tesla er for øvrig ikke den eneste produsenten som har utfordringer som følge av krigen i Ukraina. Skoda produserer for tiden ikke en eneste en av elbilen Enyaq, blant annet takket være at en nøkkelprodusent av ledningssystemer holder hus i Ukraina.

Skoda Enyaq Coupé skal i produksjon om ikke lenge - om Skoda klarer å løse problemet med manglende ledningssystemer til bilen, som i dag kommer fra en produsent med fabrikker i Ukraina.

Selskapet har så langt levert under halvparten av ordrereserven de har på bilen, og i disse dager lanserer de også modellen Enyaq Coupé, som de forventer at vil utgjøre en tredjedel av totalsalget på Enyaq-familien.

Morselskapet Volkswagen varslet tirsdag at de ville flytte deler av produksjonen sin til USA og Kina som følge av situasjonen i Europa. Diess pekte også på ledningssystemer som de mest prekære delene nå, og sa at de ville måtte «revidere utsynet» om ikke de fikk flyttet produksjonen i løpet av tre-fire uker.