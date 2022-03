Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Brukere klager på kortere batteritid i iOS 15.4

Men problemet kan være kortvarig.

Niklas Plikk

Tirsdag denne uken rullet Apple ut iOS 15.4. Den nye programvareoppdateringen har en rekke større forbedringer, som blant annet muligheten til å ha på seg ansiktsmaske mens man bruker ansiktsopplåsning og den etterlengtede «Universal Control»-funksjonen.

Men som med all ny programvare er det alltid noen brukere som støter på problemer, og iOS 15.4 er intet unntak. En rekke brukere har luftet sin frustrasjon på Twitter, hvor de klager på lavere batteritid etter oppdateringen:

Kan være midlertidig

Klager på lavere batteritid etter en programvareoppdatering er intet nytt, og det kan også hende det er midlertidig.

Nettstedet ZDNet har for eksempel ved en tidligere iOS-oppdatering forklart at problemet for mange skyldes en rekke bakgrunnsoperasjoner i mobilen som blir satt i gang når den nye programvaren er på plass.

– Å installere et nytt operativsystem på en iPhone skrur på en rekke ting i bakgrunnen. Alt fra indeksering til rekalibrering av batteriet, og dette kan pågå i timer eller til og med dager. Ikke bare bruker dette strøm, men batterirekalibreringen kan gi inntrykk av at batteriet tømmes raskere når det faktisk ikke er det. Legg til dette den doble faktoren med mange appoppdateringer som skjer etter en ny utgivelse, kombinert med mange nye tilgjengelige funksjoner som kan legge mer belastning på et eldre håndsett, skriver ZDNet.

Med andre ord: Hvis du også opplever betydelig dårligere batteritid etter iOS 15.4, kan det hende du bare må vente noen dager for at problemet skal løse seg selv.

Du kan også sjekke batteristatusen på mobilen din, ved å gå til Innstillinger -> Batteri -> Batterihelse. Der kan du se om den lavere batteritiden skyldes et aldrende batteri. Det er for eksempel helt naturlig å se at batteriet har mistet 10–20 prosent maksimal kapasitet etter noen år.

