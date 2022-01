Slutt på iOS 14-oppdateringer

Nå må alle over på iOS 15.

Da iOS 15 ble lansert i høst ga de brukere anledning til å velge å oppdatere med en gang, eller å fortsette på iOS 14, som fortsatt skulle få sikkerhetsoppdateringer.

Nå er det derimot tvert slutt. Helt uten forvarsel må alle over på iOS 15. Dette til tross for at det fortsatt annonseres på Apples egne nettsider at valget mellom iOS 14 og 15 er valgfritt.

Sikkerhetsoppdatering ble utilgjengelig

Forrige uke begynte flere teknologimagasiner å bemerke at den nyeste sikkerhetsoppdateringen til iOS 14, nemlig iOS 14.8.1, ikke lenger var en oppdateringsmulighet. Istedenfor var det kun mulig å oppdatere til iOS 15.

Til ArsTechnica har Apple bekreftet at de har sluttet å tilby 14.8.1 og at den eneste muligheten for oppdatering er å laste ned den nyeste iOS 15-versjonen, 15.2.1. Videre uttaler Apple at dette hele tiden har vært en midlertidig løsning og at før eller siden skulle alle over på iOS 15 av sikkerhetshensyn.

Det er kanskje ikke så rart at Apple til slutt satte foten ned, all den tid det kan virke som mange foretrakk det forrige operativsystemet.

Data fra analyseselskapet Mixpanel viste i desember at kun 65,3 prosent aktive iPhoner hadde installert iOS 15 innen 20.desember i fjor. Ikke bare er dette hele tre måneder etter lanseringen, men det er i tillegg et forholdsvis stort gap mellom denne og iOS 14 på samme tid året før, som da målte 80,9 prosent installeringer.