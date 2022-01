PUBG-utvikleren mener dette er for likt

Går til søksmål mot «lookaliken», Apple og Google.

Bildene til venstre viser PUBG, mens de to til høyre viser tilsvarende sekvenser fra spillet «Free Fire».

PUBG, eller PlayerUnknown’s Battlegrounds som det også er kjent som, regnes som spillet som populariserte «battle royale»-sjangeren tilbake i 2017.

Nå har utvikleren Krafton gått til søksmål mot selskapet bak «Free Fire», et spill som ifølge dem er «for likt» deres eget og har tjent hundrevis av millioner dollar gjennom in-app-betalinger. Søksmålet omfatter også gigantene Apple og Google, som anklages for å ha tjent store summer på å distribuere Free Fire gjennom deres app-butikker for iPhone og Android.

Søksmålet kommer etter at Krafton i desember ba Free Fire-eieren Sea om å «umiddelbart stanse utnyttelsen» med spillene sine. Krafton ba også Apple og Google om å fjerne Free Fire fra deres app-butikker, samt Google-eide YouTube om å slette videoer med gameplay fra spillet.

Ingen av henvendelsene førte frem, og til The Verge skriver en talsperson for Sea at «Kraftons beskyldninger er grunnløse».

Du finner hele søksmålet, som er tilgjengeliggjort av The Verge, her.

Dette mener de er likt

«Det helhetlige utseendet og følelsen, samt den audiovisuelle stilen til Free Fire, etterligner den stiliserte realismen til PUBG», heter det i søksmålet. Der kommer det også frem at Krafton mener Free Fire-utvikleren med viten og vilje har kopiert PUBG på områder der de burde være i stand til å gjengi elementene annerledes.

Gameplay-elementer som å møtes i en «lobby» med mulighet til å eksperimentere med våpen uten konsekvenser før start, kaste seg ut fra et fly over en øy og lande på et valgfritt område med fallskjerm, gå på jakt etter våpen og beskyttelse og oppleve et stadig mer innskrenket spillerområde, er bare noen av de andre likhetstrekkene PUBG-utvikleren trekker frem.

De reagerer dessuten på hvor likt selve kartet er, med lignende topografi og bygningsmasse, der særlig en rekke bygg virker å være som hentet rett ut fra deres spill.

Har hentet stekepannen og «kyllingen» fra PUBG

Det er fristende å påpeke at heller ikke PUBG er kjent for å ha den mest unike visuelle stilen av spill på markedet, og at flere av elementene de bruker er tilpassede 3D-modeller kjøpt fra åpne markedsplasser.

Likevel topper søksmålet seg når Krafton kan vise til at selv den ikoniske stekepannen fra spillet deres er hentet over. Og akkurat som i PUBG kan den i Free Fire brukes som både et våpen, samt til å beskytte «stumpen» når du beveger deg. Den er også umulig å ødelegge i begge spillene.

Free Fire-utvikleren har, som ikke det er nok, gjort det mulig å bruke pannen med et «skin» som viser en kylling, noe PUBG-utvikleren mener er en klar referanse til deres eget «kylling»-tema.

Som kjent får man opp teksten «Winner Winner Chicken Dinner», når man vinner en kamp i PUBG.

Denne stekepannen, med kyllingtema, gir nok de fleste sterke referanser til PUBG. Den er imidlertid tilgjengelig i konkurrentens spill.

Tjente over en milliard dollar i fjor

Ifølge The Verge sopet Free Fire inn 1,1 milliarder dollar i 2021. Det kan med andre ord ikke regnes som et lite hobbyprosjekt, selv om spillet ikke er så kjent her hjemme i Norge, men har størsteparten av markedet i Asia.

Kun mobilversjonen av PUBG hentet ifølge analyseselskapet Sensor Tower, som The Verge også har snakket med, i fjor inn omtrent 2,9 milliarder dollar. Da via spillkjøp og mikrotransaksjoner.

Denne uken ble for øvrig PUBG gratis å spille, noe som førte til en dobling av spillerbasen allerede det første døgnet. Som tidligere skal spillet tjene penger via mikrotransaksjoner.

Hverken Apple eller Google har kommentert saken overfor The Verge.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Les også Fortnite returnerer til iPhone