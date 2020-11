Hevder å ha omgått køsystemene til Coop og Elkjøp - fikk kjøpt 150 PlayStation 5

«Shez» i gruppen Limited Heat forteller at de var i stand til å omgå køsystemet hos Coop og Elkjøp, og på den måten fikk kjøpt et hundretalls Playstation 5 ved lanseringen torsdag. Privat

Stein Jarle Olsen 20 Nov 2020 17:10

Torsdag formiddag ble noen hundre PlayStation 5-konsoller lagt ut til salg hos Elkjøp, Power og en håndfull andre nettbutikker. Titusener av kjøpere hamret på «reload»-knappen på nettleseren sin i håp om at de ville være blant de få som fikk kjøpe den nye spillkonsollen.

Elkjøp sa det var cirka 500 spillkonsoller tilgjengelig, og 60.000 personer som sto i kø. De fleste ble stående tomhendte etter at salget startet.

Likevel var det noen kunder som ikke bare fikk med seg én spillkonsoll, men opptil flere eksemplarer. Hvordan kunne dette ha seg?

Hevder å ha hoppet forbi køen

Grupperingen «Limited Heat» hevder å ha vært i stand til å forbigå nettbutikkenes køsystemer og på den måten sikre seg et sted mellom 150 og 200 Playstation 5-konsoller.

Tek.no har snakket med «Shez», som er en av dem som står bak gruppen. Han hevder at de klarte å bruke utviklerverktøyene i Google Chrome til å tvinge nettbutikkene til Coop og Elkjøp til å legge produkter i handlevogna. For Coops del hevder han at de fikk bestilt et sted mellom 50 og 60 konsoller allerede onsdag, altså dagen før lansering. Noen av disse ble riktignok kansellert fra Coops side i etterkant, forteller han.

Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen sa først til Tek.no fredag at de ikke hadde noen indikasjoner på at det ble benyttet roboter i nettbutikken under lanseringen av Playstation 5. Når vi legger frem påstandene til Limited Heat svarer han at det stemmer at noen har vært inne i nettbutikken før lansering og lagt PS5 i handlekurven.

– De har da fått varsel om at varen ikke kan handles, men ved en feiltagelse har de kunnet gå forbi disse varslene og fått lagt inn ordre. Dette ble oppdaget av oss, og hullet ble tettet før lansering. Vi har også gått gjennom ordrene, slik at de ikke har fått så mange konsoller tildelt, sier Kristiansen.

– Vi setter lite pris på slik aktivitet og bruk av innkjøpsroboter. Dette rammer ikke Coop, men først og fremst våre kunder som ikke fikk kjøpt PS5-konsoller. Vi vet at mange av disse konsollene blir videresolgt til en langt høyere pris, slik at for oss fremstår dette som kynisk og lite solidarisk, noe som ikke er i tråd med Coops verdier.

Coops kommunikasjonssjef Harald Kristiansen bekrefter at innkjøpsroboter ble brukt til å kjøpe PlayStation 5 før lanseringen åpnet.

Laget lenke forbi Elkjøp-køen

For Elkjøps del hevder Limited Heat at de på samme måte kunne tvinge produktet over i handlekurven, og ved hjelp av en lenke kunne de gå direkte til betalingsløsningen og dermed hoppe over køsystemet som Elkjøps nettbutikk benyttet. «Shez» estimerer at de fikk kjøpt rundt 100 konsoller fra Elkjøp på denne måten.

Limited Heat har gjort det til en inntektskilde for medlemmene å kjøpe opp produkter som lanseres i begrenset antall, vanligvis luksusklær og -sko, men de så også et potensial i lanseringen av Playstation 5, hvor det lenge har blitt sagt at det ville bli vanskelig å få tak i en konsoll på denne siden av nyttår.

Medlemmene betaler en månedlig sum for å få tilgang til verktøy og støtte.

– Mange er sinte på folk som driver med dette. Har dere moralske kvaler ved å kjøpe opp produkter på denne måten?

– Akkurat som med sko og klær, så er det førstemann til mølla, og jeg synes ikke at det er noe galt ved at vi, ved bruk av våre metoder, klarte å være raskere enn andre. Hvis du ser på «droppene» som skjedde i USA, Europa og Australia, så er det mer eller mindre Sony sin feil at det er blitt et slikt marked. Sony har hatt mange år på å utvikle en ny konsoll, og at de ikke klarer å produsere nok konsoller, det er i mine øyne deres feil.

«Shez» forteller at han selv sikret seg seks konsoller under gårsdagens lansering, konsoller som koster fem-seks tusen kroner i butikk og gjerne selges på Finn og andre tjenester til minst det doble. Vi har også vært i kontakt med et annet Limited Heat-medlem som forteller at han fikk fatt i tre konsoller og allerede har solgt den ene til 13.000 kroner. Tek.no har sett ordrebekreftelsene hans, to hos Elkjøp og en hos Coop, mens «Shez» sendte bildet i toppen av saken.

Business Insider forteller at det samme skjedde i USA i forbindelse med den PS5-lanseringen der forrige uke, hvor automatiserte bots flommet inn på nettsteder som Walmart og Best Buy. Walmarts nettsted gikk ned som følge av trafikken, og det gjorde også hos Coop i Norge. På Twitter florerer det av meldinger fra folk som hevder å ha snappet opp maskiner ved hjelp av ulike bots.

Her fra Xbox Series X-lanseringen forrige uke:

Finn: - Blander oss ikke inn

Mange har også reagert på at Finn.no tillater det de hevder er svartebørssalg av Playstation 5, enkelte til dobbel pris og mer til av hva butikkene selger konsollene for.

I Finn.no henviser kommunikasjonsrådgiver Linda Glomdalen til en pressemelding de la ut fredag formiddag, kalt «Slik håndterer Finn prisssetting».

Mange har lagt ut PlayStation 5-konsoller til over dobbel pris på Finn.no. Skjermdump

– Det er ikke noe nytt fenomen at varer det er begrenset tilgang på, selges på Finn-torget. Dette har vi sett før med for eksempel sjeldne sneakers, kleskolleksjoner i begrenset opplag og nå nylig Ikea-møbler som har fått et oppsving i popularitet og julebrussaft som er utsolgt over hele landet . Playstation 5 føyer seg inn i rekken av varer det er få av på markedet og derfor presses prisen også oppover. Om folk er villig til å betale så mye, er en annen sak, men Finn blander seg vanligvis ikke inn i hva prisnivået er så lenge selger og kjøper forholder seg til de vanlige retningslinjene for trygg og lovlig handel hos Finn, heter det der.

182 Playstation 5-konsoller ble lagt ut på lanseringsdagen, ifølge nettstedet.

– Finn griper ikke inn i saker dersom det ikke er fare for lovbrudd eller det står om liv og helse. Det kan for eksempel være å selge konsertbilletter som er ulovlig i henhold til «svartebørsloven» eller å kreve store summer for munnbind og antibac hvis det er mangel på dette. Mange prøver seg på en ekstremt høy pris i starten, men erfaringsmessig vil prisen gå ned og stabilisere seg på et noe mer fornuftig nivå etter noen dager. Vi ser allerede nå at prisene på Playstation 5 har falt mye siden i går, skriver Finn.

kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly sier de ikke ser tegn til svikt i deres sikkerhetssystemer.

Nettbutikkene: - Ingen påvirkning

Nettbutikkene selv sier at de ikke har registrert noe stort volum av robotløsninger, til tross for at forumbrukere i norske diskusjonsforum hevder å ha benyttet seg av nettopp slike.

– Vi er kjent med dialogen som har vært knyttet til dette temaet i sosiale medier. Vi har gjennomgått alle ordre fra gårsdagens salg av PS5 og vi ser ingen tegn til svikt i vårt sikkerhetssystem, skriver kommunikasjonssjef Madeleine Schøyen Bergly i Elkjøp i en e-post.

På oppfølgingsspørsmål fra oss om løsningen som Limited Heat hevder å ha brukt, svarer Bergly identisk:

– Vi ser ingen uregelmessigheter knyttet til dette hos oss, skriver hun.

I Power er budskapet det samme.

– Vi hadde en enorm pågang på våre nettsider i går, over 60.000 på nordisk basis. Utviklerne våre bekrefter at vi hadde bot-trafikk, men det var svært lite og har ikke påvirket salget vårt på noen måte. Vi har gode sikkerhetsmekanismer på plass. Alle ordrene i går ble gjennomgått, og vi fant ikke noe åpenbart suspekt. Vi har også forsøkt å koble brukernavn i disse diskusjonene til våre ordre, men har ikke funnet noe så langt, sier kommunikasjonssjef Siri Røhr-Staff.

Kommunikasjonssjef Kristin Hovland i Komplett sier de aldri har registrert robot-kjøp siden nettstedet ble etablert i 1996, og at de vil reagere svært negativt om det skulle skje. Hun sier de har gode verktøy på plass for å hindre at innkjøpsroboter kan handle hos dem.

– Som Nordens største nettbutikk er vi svært opptatt av sikkerhet for våre kunder på alle nivåer, og vi investerer store ressurser i å være i forkant av teknologiens muligheter. Når det gjelder teknologiske trusler, som innkjøpsroboter, har vi høy kompetanse og dette er noe vi overvåker nøye, sier hun.

For ordens skyld: Finn.no er eid av Schibsted, samme konsern som eier Tek.no gjennom VG.