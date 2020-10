Huawei lanserer Mate 40-serien - med 50 watts trådløs lading

Huawei lanserte i dag sine nye flaggskiptelefoner Mate 40 Pro og Pro Plus. Begge har Huaweis nye topp-brikkesett Kirin 9000, OLED-skjermer på 6,76 tommer med 90 Hz oppfriskningsrate og oppløsning på 2.772 x 1.344 piksler.

De har også støtte for solide 50 watts trådløs lading og 66 watt når du lader med kabel.

Kamerafest

Pro Plus er den mest påkostede modellen, men det som skiller de to er i hovedsak at Pro Plus har et litt mer påkostet kameraoppsett. Her får du et hovedkamera på 50 megapiksler (f/1.9), en ultravidvinkel på 20 megapiksler (f/2.4), en periskoplinse med 10 x zoom og en «vanlig» zoomlinse med 3 x zoom. Fra full vidvinkel til maks zoom er det snakk om 17 x zoom, ifølge Huawei. Pro Plus har også en såkalt time of flight-sensor.

Mate 40 Pro har på sin side den samme hovedkameraet (minus optisk stabilisering) og vidvinkelkameraet, men periskoplinsa går kun til 5 x zoom og den har ingen ekstra zoomlinse. Huawei samarbeider fortsatt med Leica om kameramodulen.

Pro Plus har i tillegg 12 GB RAM og 256 GB lagring, mens Pro-modellen «kun» har 8 GB RAM. Begge har batterier på solide 4.400 mAh, og begge støtter som tidligere Huawei-modeller lading av andre enheter trådløst. Fingeravtrykksleser finner du også bak skjermen, og begge støtter 5G.

Fortsatt ingen Google-apper

Akkurat som forgjengeren Huawei Mate 30 Pro kommer årets Mate 40-modeller uten de viktigste Google-appene. Det er fortsatt Android i bunnen her, men essensielle ting som Googles applikasjonsbutikk, Gmail, Google Maps og så videre er borte, på grunn av handelsforbudet USA innførte i fjor vår.

Siden den gang har Huawei satset på sitt eget økosystem av apper via applikasjonsbutikken App Gallery. Her blir apputvalget stadig bedre, men de har enormt hard konkurranse når de skal prøve å hevde seg mot utvalget til Androids Play Store og Apples App Store. For eksempel finnes fortsatt ikke «vanlige» apper som Vipps og Netflix på App Gallery, og det kan nok bli en hard kamp for Huawei å overtale alle verdens apputviklere om å tilpasse appene sine for deres applikasjonsbutikk.

Nytt for Huawei Mate 40-modellene er imidlertid søkeappen Petal Search og kartappen Petal Maps.

Billigvariant

I tillegg til de to proffmodellene, slapp Huawei også en mindre variant helt enkelt kalt Mate 40. Den har en skjerm på «bare» 6,5 tommer og en lavere oppløsning på 1080p. Prosessoren er også litt svakere i form av en Kirin 9000E.

På kamerafronten er det totalt tre kameraer, og ingen ekstremzoom som de dyrere modellene har. Hovedkameraet er på 50 megapiksler, ultravidvinkelkameraet har 16 MP mens telekameraet har 8 megapiksler og 3x zoom.

Den har 8 GB med minne og 128 GB lagringsplass. Også denne komme i en Porsche-utgave som har litt annerledes design, 12 GB minne og 512 GB lagringsplass, og de samme kameraene som Mate 40 Pro Plus.

Norske priser har vi foreløpig ikke, men veiledende priser i Europa er som følger: Mate 40 Pro Plus skal koste 1.399 euro (drøye 15.000 kroner med dagens kurs), Mate 40 Pro 1.199 euro (cirka 13.000 kroner) og Mate 40 899 euro (knappe 10.000 kroner).

Følg med på Tek.no de nærmeste dagene for en test av Huawei Mate 40 Pro.

