«AOC» debuterte på Twitch – det ble en kjempesuksess

POLITIKER: Alexandria Ocasio-Cortez er en populær kvinne i demokratenes hus. Democratic National Convention

Det gikk ikke upåaktet hen da demokratenes stjerneskudd Alexandria Ocasio-Cortez (31), av mange kjent som «AOC», hadde sin første livestrømming på Twitch.

På et tidspunkt var så mange som 435.000 seere inne for å titte på at Ocasio-Cortez spilte det populære spillet Among Us.

Samtidig benyttet hun anledningen til å oppfordre velgerne til å stemme ved presidentvalget i USA.

Etter to timer med spilling var det fremdeles 350.000 som hang med på streamen.

Ikke helt rekord

Twitch-debuten og seertallene har fått mye oppmerksomhet i hele verden. Blant andre engelske The Guardian har en sak om hvorfor over 400.000 mennesker ønsker å se en politiker spille et gratisspill på PC eller mobil.

Rekorden på en enkelt stream er på rundt 628.000. Den ble satt da den kjente strømmeren Ninja spilte Fortnite sammen med den canadiske artisten Drake.

TwitchTrackers tall tyder på at peaken på streamen til «AOC» kan være blant de ti høyeste noensinne, ifølge The Verge .

Ocasio-Cortez er ikke den første politikeren som bruker videospill for å engasjere velgerne. Hillary Clinton forsøkte via MMO-spillet Second Life, mens Bernie Sanders ble en del av Twitch for å kunne nå en målgruppe han ikke ellers ville nådd.

Mange store streamere meldte seg raskt da «AOC» gjennom Twitter inviterte til en runde Among Us.

En annen demokrat, Ilhan Omar, ble med sammen med kjente streamere som Pokimane, HasanAbi, Disguised Toast, DrLupo og flere.

Ble forræder

Hun sier selv at hun aldri har spilt tidligere, men til tross for lite erfaring med spillet, virket det som om «AOC» hadde gjort researchen sin.

I Among Us blir man enten valgt som «impostor» (forræder) eller «crewmate» (lagkamerat).

«AOC» ble valgt som forræder i den første runden og tok, sammen med partneren, ut halve feltet før hun ble tatt.