Sony bekrefter at de taper penger på PlayStation 5

Millioner av konsoller er solgt med tap.

Sony Playstation 5. Niklas Plikk, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 5 Feb 2021 08:48

Sony bekrefter for første gang at deres siste konsoll, Playstation 5 , selges med tap. Det er i forbindelse med fremleggingen av regnskapet for siste kvartal i fjor selskapet kommenterer prisen, som ifølge dem selv «var satt til et strategisk prispunkt som var lavere enn produksjonskostnadene».

Det at konsoller selges med tap de første årene er ikke noe nytt i bransjen, men en praksis flere selskaper mener er nødvendig for å ta markedsandeler fra hverandre.

Ikke minst satser de fleste produsentene på å tjene de store pengene når konsolleierne begynner å kjøpe spill, tjenester og tilbehør. Der er fortjenesten nemlig høy.

Til tross for å ha solgt konsoller med tap går resten av butikken svært godt for Sony. Blant annet er driftsresultatet for 4. kvartal opp 50 prosent sammenlignet med foregående kvartal. Dette skal i hovedsak skyldes høyere spillsalg, flere PS Plus-abonnenter og høyere fortjeneste på alt relatert til PlayStation 4. Uten at Playstation 4-konsoller i seg selv bidro i så stor grad, for her falt interessen med 77 prosent sammenlignet med samme periode året før. Det er ikke så rart når etterfølgeren tross alt er lansert.

Mangelvare siden lansering

Selv om det ikke er spesielt oppsiktsvekkende at Sony taper penger per solgte Playstation 5-konsoll, kommer kanskje nyheten overraskende på mange akkurat nå.

Siden lanseringen i november har nemlig Playstation 5-konsollene vært mangelvare, og kampen har vært tøff for å sikre seg et eksemplar. Så tøff at flere har sett sitt snitt til å legge ut uåpnede konsoller til over dobbel pris på markedsplasser som Finn . I tillegg har enkelte brukt systemer for å omgå butikkenes antallsbegrensning ved kjøp, samt lure køsystemet til netthandelsløsningene for å sikre seg konsoller å videreselge.

Like god produksjon som for forgjengeren

Sony melder at de ved årsslutt hadde sendt ut 4,5 millioner Playstation 5-konsoller fra fabrikkene sine. Dette er samme antall maskiner selskapet rapporterte for kvartalet forgjengeren Playstation 4 kom på markedet i 2013.

Dermed virker det sannsynlig at det er en massiv etterspørsel, og ikke bare en generelt treg produksjon av enheter, som bidrar til at butikkhyllene fremdeles er skrapet for konsoller snart fire måneder etter lanseringen.

Utsiktene for noen snarlig løsning på dem som venter på en Playstation 5-konsoll ser ikke umiddelbart bedre ut. Flere nettbutikker opererer med ventetider som løper helt frem til sommeren for konsoller som opprinnelig ble reserverte våren 2020. Andre har tatt ned muligheten til å bestille nye konsoller, da de ikke vet når de vil motta flere enheter.

I tillegg til stor etterspørsel, trolig som følge av at flere tilbringer mer tid inne som følge av Corona-pandemien, er det stor mangel på komponenter som brukes i produksjonene av konsollen, som prosessor og minne. Det er også kjent av det har blitt vanskeligere og mye dyrere å frakte varer fra fabrikkene i Asia og til forbrukere i Europa og USA.

Konkurrenten Microsoft rapporterer ikke salgstall for sin Xbox. Også deres Xbox Series X er utsolgt i Norge etter lanseringen på tampen av fjoråret, mens den rimeligere og svakere Xbox Series S fremdeles er å oppdrive i noen få.