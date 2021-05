Tesla tar i bruk kamera for å følge med på deg

Skal forhindre feil bruk av autopilot-funksjon.

Ole Henrik Johansen 28 Mai 2021 08:29

Tesla tar i bruk et av kameraene inne i bilen på Model 3 og Model Y for å følge med på deg mens du bruker autopilotsystemet til selskapet, melder blant annet The Verge .

Selskapet har i flere år jobbet mot å utvikle bilene sine slik at du blir fullstendig selvkjørende. Men enn så lenge må du selv være aktiv med å føre bilen, selv med autofunksjonen aktivert.

Data lagres som standard ikke

Ved å ta i bruk kameraet som filmer deg inne i bilen, skal systemet lettere fange opp om du har hendene på rattet med autopiloten aktivert. Tesla beskriver funksjonen slik i oppdateringsnotatene for 2021.4.15.11-oppdateringen:

«Kabinkameraet over bakspeilet kan nå følge med på og melde fra om uoppmerksomhet fra føreren mens Autopilot er aktiv. Kameradata forlater ikke bilen, som betyr at systemet ikke kan lagre eller overføre informasjon om ikke datadeling er aktivert».

Det er også noe liknende Teslas kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland henviser til når vi spør om det er mulig at politi og forsikringsselskaper kan bruke disse dataene, for eksempel om du havner i en ulykke.

– Henviser til kommende omtale av dette i neste utgave av eierhåndboken, skriver Roland i en e-post, og legger ved følgende tekst:

«Som standard forlater ikke data fra kameraet bilen. Med andre ord, data lagres eller overføres ikke om du ikke aktiverer slik datadeling. (...) Kabinkameraanalyse hjelper Tesla med å fortsette å utvikle enda sikrere biler i fremtiden»

Funksjonen lanseres også kun i USA i første omgang.

Mange biler har allerede dette kameraet

Tesla har frem til nå ikke tatt i bruk kameraet, selv om Model 3 angivelig skal ha hatt dette kameraet en god stund. Mens Model S og Model X nå først har fått det i biler som er laget i år.

Frem til nå har Tesla brukt sensorer i rattet for å oppdage om føreren av bilen har hendene på rattet eller ikke mens bilen har autopiloten aktivert. Når systemet ikke får noen respons fra denne sensoren, gir den advarsler i skjermen og ved hjelp av lyd.

Musk har vært skeptisk til bruken tidligere

Tidligere har Elon Musk, Teslas øverste sjef, uttalt at teknologien som bruker disse kameraene ikke har vært effektive nok. Men i fjor ble det lagt til en endring i programvaren der brukerne måtte godkjenne at bilen kunne ta opp video og bilder i en fremtidig sikkerhetsfunksjon.

Tesla blir i så fall ikke den første produsenten som tar i bruk et slik kamera for å overvåke sjåføren mens man bruker en form for autopilot under kjøring.

Blant annet har GM en stund brukt tilsvarende kamera for å følge med på de som bruker det selskapet kaller «Supercruise».

