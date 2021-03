Volkswagens elektriske minibuss kommer neste år

«ID.Buzz» kommer i en rekke ulike utgaver.

Den «originale» minibussen til venstre, og nye ID.Buzz til høyre.

Niklas Plikk 29 Mar 2021 08:05

Den tyske bilgiganten Volkswagen har i årevis snakket om ID-serien av elbiler, og nå som både ID.3 og ID.4 er i salg, og ID.5 er på vei, er det på tide å se mot neste store lansering.

I et intervju med Car and Driver avslører VW-sjefen Carsten Intra at minibussen «ID.Buzz» vil komme på det europeiske markedet i 2022. I USA blir den imidlertid utsatt til 2023.

Kjært design

ID.Buzz har fått mye oppmerksomhet helt siden den først ble avslørt i 2017, rett og slett fordi den ligner på en moderne variant av den klassiske folkebussen fra 50-tallet. Hvorvidt den vil se helt lik ut som konseptbildene gjenstår å se, men det blir trolig ikke noen store endringer før lanseringen.

I USA vil den bare være tilgjengelig som en passasjerbil, mens her i Europa vil vi kunne velge mellom en passasjerversjon eller en kommersiell variant med diger bagasjeplass. Denne varianten har tidligere gått under navnet Buzz Cargo, men begge navnene vil trolig endres før den endelige lanseringen. Estimert pris er ennå ikke nevnt.

Volkswagengruppens første autonome bil

Ifølge Car and Driver vil den billigste versjonen av Volkswagens elektriske minibuss komme med bakhjulsdrift og 200 hestekrefter, men man kan også betale mer for firehjulsdrift og cirka 300 hestekrefter.

Slik ser den autonome versjonen ut, med en rekke ekstra sensorer på toppen.

Den kommersielle varianten av bilen skal også komme i en egen «selvkjørende» variant, utstyrt med en rekke ekstra sensorer og programvare for å muliggjøre komplett autonomi. Denne versjonen vil komme etter at den vanlige versjonen allerede er i salg, og det vil nok ta noen år før den faktisk er selvkjørende. Å lage en selvkjørende elbil er tross alt ikke særlig enkelt ...

Volkswagengruppen regner med at dette vil være deres første selvkjørende bil. Det inkluderer altså alle biler fra Volkswagen, Audi, Skoda og Porsche, som alle er eid av samme selskap.

Bilen vil produseres i Hannover sammen med en rekke andre, store high-end-elbiler fra andre selskaper i Volkswagengruppen.