Gigantskjermen i ny Mercedes vist frem

Slik blir EQS-interiøret

Slik ser Hyperscreen ut i en AMG-utstyrt EQS. Rødt er som kjent den raskeste fargen av dem alle. Mercedes-Benz AG

Finn Jarle Kvalheim 31 Mar 2021 14:53

Mercedes har hintet om sitt nye interiør litt og litt gjennom flere små informasjonsdrypp. Men nå har vi endelig fått se interøret i den nye elbilen EQS for første gang. Det prydes av en 55-tommers glasskjerm som dekker hele dashbordet i bilen, med tre forskjellige skjermer under.

Selv om Mercedes alt nå har vist frem skjermen, som de også hintet om i januar, er ikke selve EQS vist frem. Det skal først skje den 15. april.

Skjermene i en EQS uten AMG-pakken. Mercedes-Benz AG

Mercedes-sjåfører skal slippe å lete

Skjermløsningen har de døpt Hyperscreen og menyene på den heter MBUX, der UX er en ofte brukt forkortelse for brukergrensesnitt, eller menyer om du vil. MBUX har vært i bruk siden 2018, og selskapet har lenge hatt forholdsvis avanserte digitale cockpiter i bilene sine - også før 2018 . Like fullt melder selskapet at MBUX sammen med Hyperscreen vil være et stort steg fremover.

Noe av konseptet for løsningen er at MBUX ikke skal kreve dypdykk ned gjennom mange ulike menynivåer for å aktivere funksjoner i bilen, men i stedet ha alt lett tilgjengelig på toppen med en knapp rett på skjermen.

Hyperscreen-skjermen vil imidlertid være et tilvalg på bilen. Men standardutgaven blir ikke beskjedent utstyrt med skjermer den heller. Der har det blitt plass til en 12,3-tommer bak rattet, og en 12,8-tommer som midtkonsollskjerm, noe mer likt det de fleste nyere hybrider og elbiler er utstyrt med.

Det er OLED-skjermer som er valgt, og en spesiell egenskap ved hele løsningen er at den skal gi haptisk tilbakemelding for trykk rett på skjermen. Altså skal det kjennes et knepp, som om du trykker på en knapp, når du berører løsningen. Denne funksjonaliteten gjelder imidlertid kun skjermen i midten og den foran passasjeren.

Baksetene i nye EQS. Mercedes-Benz AG

Mulighet for vrom-vrom

Sammen med det nye infotainmentsystemet melder Mercedes at de fortsetter sitt mangeårige samarbeid med HiFi-folkene i Burmester - selskapet som fra før leverer lyd til S-klassen og de mest påkostede Mercedes-modellene.

«Lydekspertene fra Mercedes-EQ gjør paradigmeskiftet fra forbrenningsmotor til elbil hørbart med en helhetlig lydproduksjon. Valgfri innvendig kjørelyd er tilgjengelig, og den tilpasser seg både kjørestil og kjøreprogram. Den er interaktiv og reagerer på et godt dusin parametre ...» forklarer pressemeldingen, før superlativene fortsetter på sin flukt fra virkeligheten.

Vi får anta at noe av dette betyr mulighet for litt «vrom-vrom» i innvendige høyttalere, slik du for eksempel kan oppleve i BMW i8, Golf GTE og Porsche Taycan, for å nevne noen.

Slik er det noe mer tradisjonelle utseendet i en EQS uten Hyperscreen. Det vil fortsatt være MBUX som står for menyopplevelsen i skjermene. Mercedes-Benz AG

Aktivt vern mot førerunderholdning

En spennende detalj i pressemeldingen er at passasjerskjermen vil forholde seg til lover og regler. Det betyr at den ikke skal underholde føreren hvis bilen er i bevegelse.

Rent praktisk ordner den det ved å ha et kamera som oppdager om føreren ser på, og hvis det skjer skal innholdet tones ned.

I enkelte andre infotainmentsystemer har det vært vanlig med skjermer som er delt opp ved hjelp av prismer foran, slik at sjåfør og passasjer ikke ser det samme. Men det går utover kvaliteten på bildet, og for eksempel ved parkert bil kan det jo være ønskelig nettopp å se hele bredden i skjermen også for sjåføren.

Samtidig er det verdt å lure litt på hvor presist denne løsningen virker når sjåføren for eksempel skal sjekke speil eller blindsoner. I en teknotung bil som EQS kan det like fullt fort hende at man får kjøpt digitale speil integrert i dashbordet på hver side av rattet i stedet for at føreren må se forbi passasjerskjermen etter aktivitet rundt bilen. På bildene vi så langt har sett er det imidlertid vanlige speil på utsiden av bilen.

Svarene på alle disse spørsmålene får vi forhåpentligvis den 15. april. Samtidig vet vi at Mercedes allerede har dosert detaljer om bilen siden januar - så det kan hende de likevel holder på noen detaljer en stund til.