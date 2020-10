Telia øker bredbåndsprisene

Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 28 Okt 2020 15:30

Telia – som også er gamle Get – setter opp prisene på bredbånd fra 1. desember 2020. Prisøkningen er på 40 kroner for de rimeligste abonnementene og 30 kroner for det nest dyreste.

Det aller heftigste abonnementet, kalt Bredbånd 1250, får på sin side ingen økning i pris.

– Det er rundt 200.000 kunder i eneboliger og borettslag/sameier (som har et produkt i tillegg til den kollektive avtalen) som får denne prisjusteringen. Størrelsen på prisjusteringen varierer noe basert på produkt og avtaleforhold, får vi vite fra Daniel Barhom, som er informasjonssjef i Telia.

De nye prisene for kunder i eneboliger er som følger:

null Gammel pris m/TV Gammel pris u/TV Nye priser Prisøkning Bredbånd 100 529,- 679,- 569/719 40 kroner Bredbånd 250 629,- 779,- 669/819 40 kroner Bredbånd 500 699,- 869,- 739/909 40 kroner Bredbånd 750 769,- 969,- 799/999 30 kroner Bredbånd 1250 999,- 1299,- 999/1299 Ingen

Telia har relativt forståelige navn på sine bredbåndsabonnementer, der tallet står for maksimal tilgjengelig nedlastingshastighet. Bredbånd 250 kan altså gi opptil 250 Mbit/s.

Unntaket på dette er Bredbånd 1250, som kun kan gi denne hastigheten dersom man har HFC (Hybrid Fiber Coax)-nett. Ved vanlig fiber er farten begrenset til 1000 Mbit/s.

For opplastingshastigheter er det dog de rene fiberkundene som kommer best ut av det.

Les også Get lanserer Norges raskeste bredbånd

Økte hastigheten i sommer

For de som har fulgt med på bredbåndsselskapene en stund, burde ikke en prisøkning komme som noen som noen stor overraskelse. Hastigheten på Telias individuelle bredbåndsprodukter ble nemlig satt opp i juli, og da er det ikke uvanlig at dette følges opp med økt pris litt senere.

Det er heller ikke slik at kun Telia justerer prisene på denne måten.

Selskapet minner også om at det er opp til kundene om de ønsker å beholde ny hastighet til en noe høyere pris, eller om man ønsker å gå ned til et lavere og billigere produkt. Å «bli på stedet» er dessverre sjelden noe alternativ da de gamle abonnementshastighetene har en tendens til å forsvinne.

Det hjelper heller ikke deg som allerede har det rimeligste produktet.

– For å sikre at våre kunder får en best mulig bredbåndsopplevelse i dag og i fremtiden er Telia nå i gang med en storstilt modernisering og oppgradering av vårt fastnett, hvor det skal investeres milliardbeløp de neste årene. Dette vil gi kundene mer fart, bedre kapasitet og økt stabilitet, skriver Barhom til Tek.no.