Google hiver seg på HDR10+ med nye Chromecast

Samsung

Vegar Jansen 28 Apr 2021 09:34

HDR – high dynamic range – er en av disse tingene som har gjort TV-er så mye bedre de siste årene. Men for å kunne nyte godt av den ekstra dynamikken og lysstyrken, må støtten være på plass i alle ledd.

Nå har den amerikanske strømmeboksprodusenten Roku og selveste Google sikret seg sertifisering for HDR10+-standarden, melder Flatpanels HD .

Lansert av Samsung

HDR10+ er et HDR-format som for noen år siden ble lansert av Samsung , og var da utviklet i samarbeid med Amazon Video. Som navnet spiller på, er formatet ment å være en forbedring av den eldre HDR10-standarden, som bruker statiske data for å tolke hele videostrømmen.

Med HDR10+ kommer det på den annen side en strøm av dynamiske metadata, slik at TV-en kan forandre innstillingene for farger og lysstyrke fra scene til scene eller bilde til bilde. Dette skal by på mer realisme, og at film og video vises som den var ment å være fra innholdsskaperens side.

Chromecast with Google TV. Google

En av grunnene til at det har vært lite blest om HDR10+, er at slike standarder som nevnt krever støtte i alle ledd. Foruten TV-en din, må også tilkoblet maskinvare kunne takle det. Og innholdet – altså det som spilles av, sendes eller strømmes – må være kodet for det.

Netflix, som jo er den største strømmeaktøren, har for øvrig satset på det eldre HDR10 i tillegg til et annet HDR-format, nemlig Dolby Vision.

Innhold fra Paramount+

Foruten Google og Roku skal også den nye Netflix-utfordreren Paramount+ nå ha hoppet på HDR10+-toget, med blant annet nyinnspillingen av Steven Kings The Stand i HDR10+.

Altså, gitt at du har en TV som er god for formatet.

Fra Googles side skal det være den nye Chromecast med Google TV som har fått HDR10+-serifiseringen.

Denne fjerdegenerasjons Chromecasten er ennå ikke sluppet offisielt i Norge, men er likevel å få tak i via en liten håndfull nettbutikker.

Roku, som på sin side ikke tradisjonelt har vært å finne på det norske markedet, har varslet støtte for deres Roku Express 4K+, Roku Express 4K og Roku Ultra fra 2020.