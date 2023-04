I sommer skal Fitbit få Google-innlogging

Vegar Jansen

Etter at Google kjøpte Fitbit i 2019 har vi egentlig bare ventet på at de skulle gjøre noe med Fitbit-opplevelsen.

Sant nok, før påsken fjernet Google trofeer og flere sosiale funksjoner fra appen. Nå varsler de også at alle Fitbit-brukere i fremtiden vil måtte logge seg på med en Google-konto i stedet for dagens Fitbit-konto.

Det er likevel ingen grunn til å få panikk, i hvert fall ikke riktig ennå. Overgangen vil visstnok være frivillig frem til 2025, før den tid vil det kun være nye registreringer som må ha en Google-konto. Og det vil også først gjelde fra en gang i sommer.

Dessuten skal vi ikke glemme at det store flertallet av nettbrukere allerede har en Google-konto – og det har sine klare fordeler å kunne bruke den samme innloggingen på flere tjenester.

Google er også kjent for å ha en ganske så robust og sikker innloggingstjeneste.

Lover den samme «Fitbit-opplevelsen»

Selv om innlogging for Fitbit i fremtiden vil gjøres med en Google-konto, hevder selskapet likevel at brukerne får beholde «Fitbit-opplevelsen» med den samme datahistorikken.

Samtidig vet vi egentlig ikke hvordan denne opplevelsen vil være om et par års tid, spesielt med tanke på hvordan Google allerede har kuttet i funksjonaliteten.

Men i det minste opplyser Google om at all helseinformasjon stadig vil være privat – og det er selvsagt betryggende å få vite at annonsørene vil holdes unna brukernes egne helsedata.

Selvfølgelig finnes det også brukere som ikke stoler noe særlig på Google. Sånn sett er det greit å huske at det er mulig å velge mellom en rekke andre produsenter av smartklokker eller aktivitetsarmbånd, eksempelvis Apple, Garmin, Polar eller Samsung.

